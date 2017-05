Jacqueline Bracamontes cuenta su gran dolor

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacqueline Bracamontes abundó sobre el momento más difícil de su vida en su libro "La Pasarela de Mi Vida", que presentó en el Lunario del Auditorio Nacional.

"La pérdida de mi bebé fue lo más difícil de redactar, porque fue algo muy de Martín (su esposo) y mío, muy de nuestra familia; es lo más duro que me ha tocado vivir en la vida, entonces, ponerlo en palabras, redactarlo, fue complicado.

"He leído cinco veces el libro y las cinco me ha tocado llorar, pero (considero) ha sido terapéutico", afirmó en conferencia.

La protagonista de Las Tontas No Van Al Cielo compartió la muerte del pequeño Matías (hace casi cuatro años), ya que quiso crear una empatía con todas las mujeres que han atravesado por algo similar.

"Lo quise escribir ahí y con detalle para todas aquellas mujeres que les ha sucedido, para platicarles lo que me funcionó a mí. Es algo que no se supera, pero se aprende a vivir sin sufrir", expresó.

Sin embargo no todo es tristeza dentro del libro, también hay alegrías, recetas de cocina, momentos cruciales durante las pruebas del concurso de belleza en el que participó, sus orígenes, incluso, hasta de los ex novios.

Según la conductora, su esposo no ha querido leer esos capítulos.

"Las partes que no fueron en mi año las tengo que respetar y por más que uno sea celoso o no celoso, eso lo tengo que respetar porque cada quien tiene su pasado y yo, obviamente, no voy a meterme a opinar en lo que ella en su momento tomó una decisión", sostuvo Martín Fuentes.