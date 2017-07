Calendario de eventos del condado de Orange

CONCIERTO DE VERANO LLEGA A IRVINE

IRVINE: El Ayuntamiento d ela ciudad invita a la comunidad a su anual concierto de verano, que dará inicio este domingo 9 de julio, en el Woodbridge Community Park. Las actividades incluyen una zona de juegos infantiles y camiones de comida gourmet, con una porción de los beneficios que benefician a las organizaciones sin fines de lucro de la ciudad.

Cuando: Domingo 9 de julio desde las 5:30 pm

Dónde: Woodbridge Community Park. 20 Lake Rd, Irvine

Contacto: 949.724.66.06

MERCADITO COMUNITARIO

SANTA ANA: Varias organizaciones no lucrativas del condado de Orange invitan a la comunidad a su evento gratuito ‘Carrusel Mercadito Comunitario’, donde los residentes podrán disfrutar de música, comida orgánica, arte y mas actividades.

Cuando: Sábado 8 de julio de 10 am a 2 pm

Dónde: Centro Cultural de México. 837 N. Ross St. Santa Ana

CONCIERTOS EN EL CAÑON

ANAHEIM: El Ayuntamiento de la ciudad junto al Anaheim Community Foundation invitan a la comunidad a su serie de conciertos gratuitos llamados ‘Concerts in the Canyon’, que darán inicio el 13 de julio hasta el 3 de agosto. Cada jueves de cada semana habrá un concierto diferente. Se recomienda llevar sillas y cobijas.

Cuando: Jueves 13 de julio/20 de julio/27 de julio y 3 de agosto a las 6:30 pm

Dónde: Ronald Reagan Park. 945 S. Weir Canyon Rd., Anaheim

Contacto: 714.765.5191

MOVIES A $1 DOLAR

CONDADO DE ORANGE: La compañía de cine ‘Regal Entertainment Group’ anunció el regreso del ‘Summer Movie Express’ en más de 300 cines Regal en todo el país, para la temporada de verano de 2017. Las funciones destinadas para niños se presentarán en cines de las ciudades de Irvine, Costa Mesa, Anaheim Hills, Brea, La Habra, Mission Viejo, Foothill Ranch y Aliso Viejo. Cada martes y miércoles habrá dos funciones ($1 dólar ambas películas) iniciando a las 10 am. Para saber la ubicación de los cines participantes, visita: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express.

Entre las películas a exhibirse están Sing, Kung Fu Panda 3, Rio 2, The Secret Life of Pets, The Lego Batman Movie, Ice Age y más.

Cuando: Martes y miércoles desde el 20 de junio al 15 de Agosto a las 10 am

Dónde: Cines Regal en las ciudades de Irvine, Costa Mesa, Anaheim Hills, Brea, La Habra, Mission Viejo, Foothill Ranch y Aliso Viejo

Contacto: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express

FERIA DE DINOSAURIOS

SANTA ANA: Heritage Museum del Condado de Orange invita a la comunidad a su evento ‘From Dinosaurs to People’ (Desde Dinosaurios a Personas), en el cual se abarcara la historia de los dinosaurios en el condado de Orange. En el evento familiar gratuito se ofrecerá zona de juegos para niños, artefactos nativo americanos, fósiles, arqueología, entre otras actividades.

Cuando: Domingo 16 de julio de 11 am a 4 pm

Dónde: Heritage Museum of Orange County. 3101 W. Harvard St. Santa Ana

Contacto: 714.540.0404

CLUB DE COLOR PARA ADULTOS

BUENA PARK: La biblioteca Buena Park ofrecerá su curso ‘Club de Color Para Adultos’ con la intención de ayudar a las personas a superar el estrés y volver a su lado creativo. Este evento se llevará a cabo cada primer jueves de cada mes de 2 a 4 pm. Se proporcionaran lápices y marcadores de colores.

Para obtener más información, llame a la biblioteca al 714.826.4100 x125 o visite nuestra sucursal virtual en www.buenaparklibrary.org.

Cuando: Cada primer jueves del mes

Dónde: Buena Park Library. 7150 La Palma Ave.

PROGRAMA PARA ADQUIRIR ‘CASA MÓVIL’

GARDEN GROVE: El Ayuntamiento de la ciudad ofrecerá asistencia a los interesados en el mejoramiento de su ‘Mobile Home’ (Casa Móvil). Se dará orientación a solicitantes de bajos ingresos a través de préstamos perdonables a los residentes que califican, para rehabilitar su casa móvil.

Para calificar para el programa: la casa móvil debe estar en Garden Grove, el solicitante debe ocupar la casa móvil durante toda la vida del préstamo, y cumplir con los requisitos de ingresos actuales.

El programa es financiado por CalHOME a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

Cuando: Desde ahora hasta el 1 de octubre

Dónde: CalHOME Program

Contacto: 714.741.5789. www.ci.garden-grove.ca.us