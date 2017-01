Los intereses de Trump en México: desde hoteles de lujo hasta calzoncillos

MEXICO – A pesar de su antipatía por México, el magnate y ahora presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, cuenta con varios intereses comerciales en ese país, ya que cuenta con el registro de al menos 26 marcas que le permiten comercializar desde inmuebles de lujo y vacaciones en hoteles cinco estrellas hasta calzoncillos y pañuelos.

Trump comenzó ese proceso en 2005, pero al día de hoy, según reportes de la prensa, solo pocos de esos proyectos se han materializado.

Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Trump y su empresa DTTM Operations LLC han solicitado y obtenido el registro de 26 marcas para diferentes giros comerciales, de las cuales seis caducaron en 2015, todas ellas tramitadas directamente a nombre del polémico aspirante republicano.

Las marcas apartadas por Trump abarcan casi todos los giros posibles: hoteles, marinas, clubes de golf, servicios financieros, construcciones residenciales, corredurías de bolsa, cafeterías, aseguradoras, casas de cambio, emisión de vales de despensa, centros de spa, casas de masaje, tratamientos de belleza, todo tipo de muebles, autolavados, perforación de pozos, plásticos y hasta la venta de bebidas alcohólicas.

Entre las marcas vigentes que posee Donald J.Trump en México figuran: Trump Isla Cozumel, Trump Ocean Resort, Trump Attaché, The Spa at Trump, The Donald J. Trump Signature Collection, Trump Home, Trump & Crest Design y “Trump”, nombre propio de la celebridad convertido en marca exclusiva.

Los archivos públicos dados a conocer por el portal de noticias Aristegui Noticias coinciden en el domicilio que tanto Trump, como sus empresas, DTTM Operations LLC y Trump Marks, dan en el extranjero: la Quinta Avenida, Número 725 en Manhattan, Nueva York. La dirección es la misma de la Torre Trump, inmueble de 68 pisos que aloja a las principales empresas del magnate, hijo de inmigrantes alemanes.

La apoderada legal de Trump en México, María Teresa Eljure Téllez, explica que el despacho Arochi, Marroquín & Lindner sólo gestiona los registros de marca para el empresario estadounidense y sus compañías, por lo que desconoce si estas operan o no en México.

Trump ha insistido en que obligará a pagar al Gobierno de México por la construcción de un gran muro en la frontera de ambos países, a fin de evitar que más migrantes crucen hacia territorio estadounidense.

“Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tienen muchos problemas… (Los mexicanos) traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas personas”, es una frase de sus más polémicas.

Muchos analistas señalan que quizás la posición negativa de Trump ante México se deba por los intentos fallidos de afianzar sus negocios en ese país.

En retrospectiva, los conflictos entre Trump y México, comenzaron hace cerca de una década, con la organización del certamen Miss Universo en el país y la fallida construcción de un complejo habitacional en Tijuana.

Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), consideró que es posible que Trump haya quedado con algún resentimiento por algunos problemas que tuvo con empresarios mexicanos, añadió que México debe comenzar a actuar entorno a esta relación.

"México tiene que desarrollar una estrategia de cómo vamos a empatizar y cómo vamos a resolver nuestros asuntos internos, estos son temas que podrían protegernos más de lo que dependemos de Estados Unidos", destacó el presidente del CIDAC.

Eric Rojo, expresidente del partido republicano en México, consideró que como todo empresario Trump pudo haber tenido negocios buenos y malos en el país, sin embargo señaló que el presidente electo debe separar sus negocios de su futuro mandato.

“Trump va a tener que dejar sus problemas empresariales de lado y comenzar a ver por los intereses de Estados Unidos y no por los suyos, a pesar de esto las dificultades en sus empresas siempre van a perseguirlo”, mencionó Rojo.