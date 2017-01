Ubica Almeyda a Jorge Vergara

GUADALAJARA – El entusiasmo, deseo u obligación que Jorge Vergara proyecte para que sus Chivas logren el Campeonato ante la inversión realizada, para Matías Almeyda es una tarea más a clarificar con la realidad del torneo.

Así lo explicó el técnico argentino, al ser cuestionado sobre el pronóstico del dueño antes de iniciar el torneo.

"Jorge puede decir todos los días que quiere ser Campeón, (pero) yo le tengo que decir la realidad, se la digo a él, se la digo a ustedes y se la digo a la gente", aclaró el Pelado al finalizar la práctica.

"Como dueño y por ser quien saca de su bolsillo (para las contrataciones) obviamente que va a estar diciendo que quiere ganar la copa de leche, la Copa de Oro, la Copa de... si, es entendible, pero ahora que él también sabe que esto lleva un proceso, por eso me ha dado la continuidad a mí, por eso me ha dado cinco años de contrato".

Almeyda llegó en septiembre de 2015 para entrar de relevo de José Manuel de la Torre, quien fue destituido antes del terminar el torneo, pero ahora comenzará su tercer torneo desde al fecha 1 como pastor de las Chivas.

"Y si no llega en este torneo el Campeonato, llegará en el otro o será en el otro, ahora que yo no puedo estar al pendiente de decir: 'uf, estoy loco si no salgo Campeón ', no, acá hay una cosa mucho más profunda de lo que quiero dejar en Chivas", agregó Almeyda.

"Chivas, dentro de un año o año y medio va a tener un equipo, que Dios quiera esté yo para poder disfrutarlo, con un montón de jugadores de fuerzas básicas, que yo no los estoy quemando y que van a valer el triple de lo que valen hoy. Esto es un proyecto, a eso vamos a llegar, ¿que falta un Campeonato?, yo soy el primero, muchachos, que lo quiere lograr. Necesito levantar una Copa, ir a La Minerva y quedarme dos días seguidos ahí. Dos días seguidos me voy a quedar".

Almeyda reiteró a la nación rojiblanca que deben esperar un torneo en el que pelearán, pero no dar como un hecho que logren el título en junio por obligación.

"Es un trabajo que va en proceso, entonces tanto la afición como nosotros y como Jorge, nos tenemos que armar de paciencia porque no se va a terminar aquí en el fin de semana, todavía no arrancó el campeonato y van a pasar un montón de cosas, malas, regulares y buenas y es cuando debemos estar unidos y fuertes para eso, porque sino a la primera se va a armar todo lo qué pasó en el pasado en Chivas, algo que ya no ha pasado en este año y medio que llevo acá", manifestó.