Cristante técnico del Toluca, molesto por abucheos en juego ante Atlético de Madrid

TOLUCA- A Hernán Cristante, técnico del Toluca, no le gustó que un sector de la afición abucheara el 0-0 del juego del Centenario contra el Atlético de Madrid.

"Habría que preguntarle a la gente por qué no estaba complacida, si quieren que le ganemos al Atlético de Madrid 5-0, a mí esas cosas me cansan, entonces tampoco me voy a poner a discutir", dijo Cristante.

"La gente puede abuchear, me enoja cuando abuchean al equipo cuando hace un buen partido, buen esfuerzo, pero también hay gente que entiende, gente que no entiende y gente que exige. La gente de Toluca es particularmente exigente".

El DT consideró que la lluvia condicionó el espectáculo.

"Me voy contento, fue un buen partido en líneas generales, el primer tiempo el equipo tuvo paciencia, manejó la pelota contra un rival complicado, ¿no? Un poquito", bromeó Cristante.

Antonio Naelson volvió a sentir los nervios de salir a la cancha y olvidar por unos minutos su retiro.

"Fue un día especial, hay que seguir disfrutando la vida y mientras uno esté vivo, siempre hay algo por hacer. Me voy súper contento, me hubiera gustado jugar más", dijo Sinha entre risas.