Albert Tapia se enfrenta a Benji Gómez en Combate América en Burbank

Las llaves que aplica para liquidar a sus rivales en el octágono hicieron que Albert "Buenas Noches" Tapia se ganara a pulso el apodo que ahora lo identifica en el mundo de las artes marciales mixtas.

"Me fascina aplicar movimientos para poner a dormir a mis rivales”, explicó el peleador de origen mexicano que el próximo jueves hará su segunda presentación con la empresa Combate Américas.

Combate Americas, es la primera franquicia hispana de Artes Marciales Mixtas en la historia de Estados Unidos.

Fue diseñada para satisfacer el gusto de los seguidores hispanos, uno de los grupos más entusiastas de este tipo de peleas, que es transmitido por televisión por Azteca America y UFC Fight Pass.

Tapia enfrentará en el Burbank Events Center a Benji “The Browler" Gómez como parte de la cartelera cuyo evento principal será el combate entre Kyara Batar y Vanesa Rico Fernández.

A sus 29 años de edad, Tapia sabe que le queda poco tiempo para poder conseguir sus metas en el enjaulado y es por eso que su próximo pleito lo considera clave en su carrera.

"De alguna manera, yo me voy haciendo más viejo conforme mis oponentes son cada vez más jóvenes”, admitió el peleador que nació en Sacramento.

“Estoy consciente de que el tiempo pasa y es por esa razón que debo aprovechar la oportunidad de enfrentar a Benji. Ganar esa pelea sería dar un paso muy importante en mi carrera”, apuntó.

Tapia se inició en las artes marciales mixtas desde que ingresó al equipo de lucha de su preparatoria y desde ese mismo momento recibió el apoyo total de su padre.

"Mi papá siempre ha estado a mi lado, es una persona muy importante para mí”, aseguró Tapia para después reconocer que en algún momento su padre llegó a experimentar un conflicto emocional.

"A mi papá no le gusta ver que me lastimen, eso es lógico, y por eso un día me dijo que si él hubiera sabido que yo iba a tomar este deporte como una profesión, él no me hubiera respaldado”, apuntó el residente de Huntington Beach

"Hoy las cosas son diferentes, mi papá me acompaña a todas mis peleas, está conmigo en las buenas y en las malas”, dijo Tapia, quien también trabaja como entrenador profesional en un gimnasio ubicado en la ciudad de La Mirada.

“Tengo que pagar mi renta y mis cuentas de alguna manera”, comentó con una sonora carcajada.

"Obtener el éxito deportivo y económico como pelador de artes marciales mixtas requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificios. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para lograrlo”, dijo.

Tapia entiende que triunfar arriba del octágono es una meta complicada de obtener y es por eso que se está preparando como ingeniero en sistemas de información.

“Se me hace más difícil obtener buenas calificaciones que triunfos como peleador, pero sé que debo terminar mis estudios ”, dijo Tapia, quien llega a su pleito contra Benji Gómez con una marca de cuatro triunfos y el mismo número de derrotas.

"Estoy listo para el combate, llego muy bien preparado”, aseguró Tapia, quien espera darle las muy buenas noches a su rival en turno.

Combate Américas llega a Burbank

Cuando: Jueves 16 de febrero

Dónde: Burbank Events Center

Hora: 5:00 p.m.

Transmisión en vivo: UFC Fight Pass

Transmisión diferida: Azteca América (10:00 p.m.)