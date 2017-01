Karla Souza conquista corazones en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

“Estoy muy contenta y muy honrada de que ustedes estén aquí congelándose porque es una película que va hacer reír a la gente y que les trae un pedacito de la cultura mexicana. Es un proyecto donde la mujer es representada de manera tridimensional y tenemos un elenco increíble”.

Así dijo la actriz y productora Karla Souza, de ojos claros y cabello castaño, al ser recibida en la alfombra roja vestida de blanco con escote profundo y labios pintados muy rojos ante un grupo de blogueras, reporteros, seguidores y otros interesados que vinieron a conocer el estreno mundial de la película “Everybody Loves Somebody” (Todo mundo ama a alguien) en la vigésima octava edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Protagonizada por Karla Souza, Ben O'Toole y Jose Maria Yazpik, “Everybody Loves Somebody” es una coproducción entre México y Estados Unidos, por lo que está hablada en inglés y español. Souza toma el papel de Clara Barrón, una mujer soltera que parece tenerlo todo: una buenísima carrera de ginecóloga, una casa preciosa en Los Ángeles y una familia mexicana que la quiere.

A pesar de que ella observa la ilusión del amor todos los días en la consulta, todavía no ha logrado hallar a su media naranja. Decide llevarse a un compañero de trabajo (Ben O’Toole), quien finge ser su novio, a una boda familiar en Baja California, y allí se encuentra a su ex (José María Yazpik), quien es el favorito de la familia.

“Me sentí identificada con la protagonista por las dos culturas e idiomas porque a veces hablo en español, otras veces en inglés”, dijo Souza, de 31 años. “Y también porque a la chava la rompen el corazón... ¡Chin! Allí les di un spoiler (dije demasiado), ¿verdad?”, añadió riéndose.

La actriz mexicana es conocida por sus actuaciones en “Verano de amor” (2009) y “How to Get Away with Murder” (2014). Actualmente está casada y vive en Los Ángeles. Varios de las preguntas se trataron de si pensaba tener hijos. “No se por qué pero todo el mundo me quiere embarazar”, dijo Souza, sonriente, “pero Dios dirá, la verdad”.

Al principio, Souza se la dificultó conseguir algunos roles porque no era la típica actriz extranjera para la industria hollywoodense. “Creo que desde el principio perdí algunas oportunidades porque querían que tuviera acento y, como se han fijado, no lo tengo”.

Por eso cree que películas bilingües, como “Everybody Loves Somebody”, son importantes porque muestran que hay actores de afuera que hablan los dos idiomas a la perfección. “Espero que el cine y el arte y todo el trabajo que hagamos cada uno de nosotros a diario sea lo que cambie el punto de vista que tiene la nación de nosotros”, añadió.

Uno de los personajes secundarios, Ben O’Toole, que hace el papel del “novio”, sin embargo, no pudo soltar su acento australiano y se lo permitieron. Si lo hubiera podido hacer otra vez, O’Toole dijo que le hubiera gustado tenido más tiempo para poder mejorar su español. De México le gustaron los tacos, la sencillez y amabilidad de la gente, y los paisajes.

La película es una historia de amor, expresó la guionista y directora de la cinta, Catalina Aguilar Mastretta. Aunque no es una historia real, ella dijo que fue “muy personal” dado que se tardó siete años en escribirla y luego siete semanas para filmarla entre las ciudades de Los Ángeles y Ensenada. “Para mi esta película, por cursi que suene, es un sueño hecho realidad porque es una historia que he querido contar desde hace muchos años”.

“Ni es mexicana ni americana. Es una película muy californiana”, afirmó.

“Everybody Loves Somebody” se estrena en cines selectos el 17 de febrero de 2017.

SINOPSIS

La joven y bella Clara Barrón (Karla Souza) parece tenerlo todo: una buenísima carrera como ginecóloga, una casa preciosa en Los Ángeles, y una grande y amorosa familia mexicana. Sin embargo, lo que aún no ha tenido éxito ha sido en el amor. Al ser presionada por sus familiares en México, Clara le pide a un compañero de trabajo que finja ser su novio durante una boda. Pero, se enfrenta a una sorpresita cuando su ex-novio, el favorito de su familia, se le aparece de repente después de haberse desaparecido de su vida por completo. Clara tendrá que decidir entre volver al pasado o abrir su corazón a nuevas e inesperadas posibilidades.