Sheriff del Condado de San Bernardino no revisa estado migratorio en las calles

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, como otras agencias regionales de orden público, no chequea el estado migratorio de las personas cuando patrullan las calles, aseguró el sheriff John McMahon, y que, dado a eso, los habitantes de la región se pueden sentir más seguros.

“Nosotros no aplicamos las leyes migratorias en la calles”, dijo McMahon, durante una visita que hizo en persona al diario The San Bernardino Sun. “La única manera que se le cuestionará a una persona por su estado migratorio es por ICE (la migra), primeramente, o cuando se le tenga detenido dentro de una de nuestras instalaciones. Y eso es todo”.

El sheriff McMahon añadió que no se puede detener una persona por infracciones leves como una registración vencida, un foco trasero fundido, o el manejar sin licencia.

En cuanto a delitos más graves, eso sería un caso diferente.

Esto se debe a la ley Trust Act de California, firmada por el gobernador Jerry Brown en 2013, que prohíbe a que las agencias policiales transfieran a un inmigrante indocumentado a las autoridades federales por un delito menor. Solo si el detenido está acusado de un delito mayor podrán hacerlo, lo que implicaría una posible deportación.

Una vez que la persona este detenida y dentro de nuestras instalaciones, las huellas digitales se mandan electrónicamente a diferentes agencias, que incluyen el FBI y la migra, dijo el sherrif McMahon en entrevista con el Sun. El sheriff asegura que los departamentos de policía y jefes que ha consultado tampoco ejecutan las leyes migratorias mientras patrullan las calles.

Como ya es sabido, el Presidente Trump, no está a favor de las políticas migratorias de California que intentan proteger a los inmigrantes indocumentados. Trump ha dicho al noticiero Fox News que el estado estaba “fuera de control”.

A pesar de ello, el senador Kevin de León ha presentado una propuesta de ley, el Acta de Valores de California, que convertirá a todo California en un estado santuario, es decir, cuyas autoridades locales y regionales tendrían prohibido el compartir información con la migra.

Dicha propuesta, creará “zonas seguras” como en escuelas, hospitales y cortes donde no se podrían ejecutar leyes migratorias. También requerirá que los organismos estatales revisen sus normas de privacidad para asegurar que los inmigrantes indocumentados no sea vean desprovistos de servicios de salud, entre otros, por miedo a declarar su estado migratorio.

“No queremos hacer alguna cosa que podría el prevenir a que las personas reporten un delito o nos digan que hayan sido una víctima de algún crimen. No queremos que la gente piense que debido a su estado migratorio, no puedan llamar y pedir ayuda a las fuerzas de orden. Es precisamente por eso que no aplicamos las leyes migratorias en la calle”, expresó McMahon.

El sheriff del Condado Los Ángeles, Jim McDonnell, y el subjefe de la policía local (LAPD) Robert Arcos, por su parte, según el diario El País dijeron lo mismo recientmente que las fuerzas del orden “solo podemos tener éxito si la comunidad nos apoya. Si tienen miedo de la policía, todos salimos perjudicados”.

Por otro lado, Javier Hernández, director de la Coalición de Justicia para Inmigrantes del Inland, expresó que todavía se han quedado con algunas preguntas más para el sheriff de San Bernardino ya que se saben que, en el pasado, colaboraba con programas que ayudaban a detener a personas hasta que viniera la migra por ellas. “Nos parece injusto que cuando los oficiales se lleven a las personas a la cárcel y les tomen las huellas, que ya tiene ICE o el FBI toda la información, sean culpables o no de algún delito.

Contact the writer: Comuníquese con la reportera: anaso@scng.com o @angelamarianaso en Twitter.