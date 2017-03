'La Ingobernable' con Kate Del Castillo llega este 24 de Marzo a Netflix

Netflix estrenará en la madrugada del próximo 24 de marzo la serie “Ingobernable”, protagonizada por la actriz Kate Del Castillo, que será la segunda producción mexicana que la plataforma emite.

De acuerdo a un comunicado difundido por Netflix, la primera temporada de esta serie original constará de 15 capítulos y tendrá como eje central a la familia presidencial mexicana, compuesta por el presidente Diego Nava (Erik Hayser) y la primera dama Emilia Urquiza (Kate Del Castillo).

Ambientada en la actualidad, la serie mostrará los “grandes planes” de Emilia Urquiza “para mejorar las condiciones del país a través de su compromiso de luchar por la paz”, según una nota de Netflix.

El papel de Emilia Urquiza que personifica en su nueva serie, “Ingobernable”, y en el que es Primera Dama de México, es para Kate del Castillo sólo una interpretación ficticia y no necesariamente apegada a la realidad.

“Quiero aclarar eso porque no significa que esté hablando de algo real, hay momentos en los que tenemos que hablar de la verdad, pero no es el caso. Quizás si pienso que es nuestra misión ofrecer series de mejor calidad, sin clichés, y este es uno de ellos... algo que aporte algo bueno”, dijo Del Castillo en la presentación de la serie de Netflix en Manhattan, Nueva York.

Del Castillo estuvo acompañada por Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Jessica Henwick (Marvel's Iron Fist), Gillian Jacobs (Love) y Logan Browning (Dear White People) en un panel organizado por Netflix llamado Mujeres Fuertes y Líderes.

La actriz declinó hacer comentarios políticos porque dice que por hablar mucho del tema ya saben todos cómo le fue.

“Ya ven cómo me ha ido por ser tan extrovertida, por dar opiniones, por hablar mucho”, expresó ante la risa de algunas de sus compañeras, haciendo referencia a los temas en que fue vinculada con 'El Chapo' Guzmán, Sean Penn y las indagatorias de la PGR.

Netflix aún no confirma si la actriz de telenovelas como Muchachitas y La Mentira, películas como Bajo la Misma Luna y series como La Reina del Sur, estará presente en México para el lanzamiento de la teleserie.

La actriz, famosa por su papel protagonista en la telenovela “La Reina del Sur”, interpretará a una mujer de “fuerte personalidad, convicción e ideas claras que la hacen capaz de hacer lo que sea”.

“Es muy importante para nosotros ir con las actrices ir con los escritores y hablar del desarrollo de los personajes. Soy latina, y sé que es ser latina. Se puede ser una chingona, pero siempre con el gran cuerpo, voluptuosa, y manipular por el género, por la forma de verse, o porque incluso el personaje tiene niños, y eso ya no me pasa (con ‘Ingobernable’)”, indicó Del Castillo.

“A medida que Emilia comienza a perder la fe en su marido, el presidente Diego Nava, se encuentra en una encrucijada en la que tendrá que encontrar una manera de lidiar con un gran desafío y descubrir la verdad”, describe la nota.

La serie, que inicialmente iba a ser filmada en México, debió trasladar la producción a Estados Unidos tras la decisión de la actriz de no poner pie en su país de origen, en donde se le investiga por presuntos vínculos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, según señala el medio especializado Deadline.

El año pasado, la revista estadounidense Rolling Stones difundió una entrevista al Chapo hecha por el actor estadounidense Sean Penn, la cual fue concretada por mediación de la actriz mexicana, y poco después la Fiscalía de ese país inició una investigación para determinar si la intérprete recibió dinero del capo para su marca de tequila.

La serie “Ingobernable”, parte de la apuesta de Netflix por dominar en el mercado hispano de Estados Unidos y en Latinoamérica, contará también en su elenco con Erendira Ibarra, Luis Roberto Guzmán, Fernando Luján, entre otros.

La plataforma de televisión vía “streaming” estrenó en diciembre del año pasado la segunda temporada de la serie mexicana “Club de Cuervos”.