Emilio Rivera emocionado con el estreno de 'Sons of Anarchy' en español

La exitosa serie de televisión "Sons of Anarchy" (Hijos de la anarquía) llega a NBC Universo comenzando el martes 17 de enero a las 10pm/9C con su transmisión en español por primera vez en EE.UU.

Una serie que fue creada por Kurt Sutter, cual muestra un estilo de vida que lleva un club de motociclistas infames e ilegales que deben enfrentarse a varios obstáculos por su estilo ilícito impulsado por la seducción del dinero, el poder y la sangre.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Emilio Rivera, actor que protagoniza uno de los más importantes personajes en la serie “Sons of Anarchy”.

Pregunta. Emilio, ¿cuál y como es tu personaje en la serie “Sons of Anarchy”?

Respuesta. Mi personaje es Marcus Álvarez. Es un hombre fuerte y de muy pocas palabras; un hombre de acción, derecho, de negocios que quiere hacer lo correcto, pero cuando los tratos no se dan bien es cuando tiene que encargarse de los que me hicieron un mal negocio.

P. ¿Eres el único latino protagonista en esta serie?

R. Sí, soy el único latino protagonista en el show. Soy el presidente fundador de los Mayans, un grupo de motociclistas formado por latinos, pero yo soy el personaje principal.

P. ¿Cómo te sientes como latino de formar parte de una serie de gran éxito?

R. Le doy gracias a Dios. Es algo de lo mejor que he tenido. Yo soy motociclista en vida real y ahora me pagan por hacer algo que me gusta.

P. ¿Nunca te has sentido discriminado por ser actor latino en Hollywood?

R. ¿Quién en Hollywood puede protagonizar personajes como pandillero, villano, narcotraficante? Esos fueron personajes que se me dieron a mí y esos fueron mis oportunidades en Hollywood. Con el tiempo las cosas han cambiado ahora se me dan personajes como policía, entre otros. El trabajo es trabajo, y si en algún momento fui discriminado, no me di cuenta.

P. ¿Cómo piensas que han cambiado las oportunidades para los latinos en Hollywood?

R. Hay muchas oportunidades con varios papeles de personajes como presidentes y policías. Ya no pueden ser ignorados. Los latinos estamos fuertes en este momento y vienen más oportunidades.

P. ¿Cuál es tu consejo para los latinos que quieren convertirse en actores de Hollywood?

R. Estudien la actuación. Si no tienen los fondos para estudiar, formen parte de un teatro de actuación aunque no les paguen para que aprendan porque para lograr una meta se toma trabajo para llegar al éxito.

P. ¿Algún obstáculo que has tenido que superar para obtener el éxito?

R. Mi adicción con las drogas por años. La actuación me ayudo a súper esa etapa de mi vida. El ser tartamudo, eso ha sido un reto, y el orgullo de pensar que lo sabía todo. Pero ahora ya soy diferente.

P. ¿Tienes algún comentario sobre el discurso de la actriz Meryl Streep durante los premios Globos de Oro(Golden Gloves)?

R. Me encanta la actriz Meryl Streep. Es una de las mejores actrices que han existido. Pero yo pienso que la política se tiene que mantener separada, pero más poder para ella por ser una persona fuerte.

P. ¿Por qué los latinos deben sintonizar la cadena NBC Universo el próximo martes para ver la serie, "Sons of Anarchy"?

R. Es un show de calidad, con sentimientos, acción y un poco de todo para que todas las personas disfruten. Gracias a todos los latinos por su apoyo.

