Reconocen el trabajo del concejal de Vicente Sarmiento

El trabajo que por más de una década ha desempeñado el concejal Vicente Sarmiento en el Ayuntamiento de Santa Ana fue reconocido por parte de familias y la Organización Comunitaria de Congregación del Condado de Orange (OCCCO).

En un acto sencillo que se efectuó en Delhi Center, Sarmiento recibió un diploma que, según sus palabras, simbolizan las razone por las cuales él se dedica a servicio público.

“Es algo que tal vez no resuena tanto, pero que significa mucho para mi porque viene del pueblo”, dijo el concejal. “Ha sido un gesto humilde que me llena y me da aliento para seguir adelante”.

Sarmiento y los líderes comunitarios festejaron lo que han hecho juntos: una comunidad más segura y bonita; nuevos equipos de juegos para los niños, estacionamientos asfaltados, la primera fase de una glorieta, aumento de la seguridad para las familias cuyos hijos acuden a las escuelas Monroe, Delhi Center, Delhi Park y en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Delhi.

“Damos gracias a Dios porque aun en momento difíciles y de mucho miedo para nuestra comunidad inmigrante, nuestro concejal ha estado caminando con nosotros”, expresó Eugeni Sánchez. “Hoy, nuestra comunidad está muy agradecida con su apoyo y por escuchar de cerca las necesidades más urgentes de nuestra ciudad”.

Nacido en La Paz, Bolivia, Sarmiento fue traído a Estados Unidos por sus padres, Vicente e Ilma, cuando tenía apenas un año de edad, dijo que el logro más importante de su carrera es que haber sido partícipe de la aplicación de políticas para que la ciudad de Santa Ana haya manejado con éxito una la crisis económica y haya llegado al punto actual donde tiene una solvencia económica de 45 millones de dólares de superávit y una reputación crediticia AA.

También, fue parte de la aprobación del código que exige que todos los proyectos de vivienda nueva que involucren a la ciudad deben apartar el 15% de para familiar y gentes de bajos recursos.

“También hemos tratado de incrementar los parques e incrementar el espacio de esparcimiento para los jóvenes y niños”, dijo el concejal. “En total, hemos acumulado 22 acres de espacio abierto de parques para las familias y hemos logrado un acuerdo con el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) para tener acceso en las escuelas en espacios verdes y canchas deportivas”.

Sarmiento fue uno de los 28 funcionarios de gobierno elegidos para aconsejar a la Administración Obama de lo que se debe hace para ayudar a los gobiernos municipales para progresar; es miembro actual de la mesa directiva de NALEO (Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados) y este año fue elegido a la junta directiva del Distrito del Agua del Condado de Orange (OCWD.

En los más recientes trabajos legislativos de la municipalidad ha liderado las conversaciones con sus colegas para obtener los códigos y la resolución para que exista ayuda legal a las personas detenidas que caigan en manos de las autoridades de inmigración y enfrenten procesos de deportación.

“Nuestros residentes merecen que la ciudad tenga fondos para ayuda legal”, declaró Sarmiento, quien es abogado. “Ya se aprobaron los primeros pasos y seguimos con el análisis”. En abril próximo se determinaría la cantidad de fondos asignados a este respecto.

Vicente Sarmiento está casado con Eva Sarmiento, quien también es abogada, y es padre de tres hijos: Adrián, 17; Diego, 14 y Dalia, 11.

“La participación de OCCCO, junto al concejal Vicente Sarmiento ha ayudado a la seguridad de sus residentes en términos migratorios”, valoró Leonel Velázquez, coordinador de inmigración y educación de la Organización Comunitaria de Congregaciones del Condado de Orange.