Cuatro cosas que debes saber sobre la cárcel de Santa Ana y su futuro

SANTA ANA >> Incluso durante sus años de mayor generación de ingresos, la cárcel de Santa Ana, con dos décadas de antigüedad, operó con pérdidas. La hemorragia se agravó en mayo, cuando la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos terminó su contrato que atraía aproximadamente $11 millones de dólares por año a la ciudad.

A partir de la mañana del miércoles pasado, la población de reclusos en el centro que cuenta con 512 camas era de 204, informó la administradora de la cárcel, Christina Holland. Un Concejo de la Ciudad dividido que ha estado en desacuerdo con la dirección de la instalación que heredó, principalmente sobre la presencia de ICE en una comunidad fuertemente inmigrante, estuvo de acuerdo en una cosa: invertir en un estudio de reutilización de la cárcel.

En la reunión del concejo del martes pasado, con David Benavides y Sal Tinajero ausentes, recibieron una actualización del estudio y votaron tres asuntos operacionales, incluyendo una propuesta que aumentaría la ocupación de reclusos en un 85 por ciento.

"Juntos, ellos cuentan una historia de lo que estamos tratando de hacer y recomendaciones sobre cómo vemos esto avanzar desde la perspectiva del personal y para obtener la perspectiva del concejo", dijo la gerente de la ciudad Cynthia Kurtz.

El estudio de reutilización de la cárcel está cerca del 35 por ciento completo.

Vanir Construction Management Inc., empresa que la ciudad contrató en abril para producir el estudio de reutilización, hasta ahora sólo ha completado una evaluación de condiciones de la instalación.

En comparación con los centros penitenciarios de tamaño mediano similares, la cárcel de Santa Ana está "un poco en el lado deficiente" en el espacio, con unos 350 pies cuadrados por preso en lugar de 400, dijo Jim Aboytes, director del proyecto con Vanir.

"Cómo usted mantiene que la idea es reducir la población - entonces tendrá más espacio - y hay que reutilizar parte del espacio para otros usos", dijo Aboytes.

Las opciones de reutilización de la detención de la justicia penal que Vanir introdujo incluyen una instalación de retención temporal; cárcel de tipo 2 (para detener a los presos en espera de la comparecencia o después de una sentencia); una facilidad de reingreso transitorio del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California; y un contrato carcelario con el Departamento del Sheriff del Condado de Orange o el Buró Federal de Prisiones.

Las opciones de reutilización que Vanir recibió de los miembros del concejo y la comunidad incluyen un centro de salud mental, centro de datos, sitio de almacenamiento de evidencia policial, refugio para personas sin hogar, albergue juvenil y un hotel.

El concejal Vicente Sarmiento dijo que estaba "decepcionado" y que esperaba que Vanir tuviera más información y llevara a cabo un mayor acercamiento a la comunidad.

"No creo que nos estamos moviendo al ritmo correcto. No creo que los resultados que proporcionaron hoy sean satisfactorios ", dijo Sarmiento. "Espero que haya mejoras, porque realmente es abrumador ver esto".

La ciudad alberga a otros 173 presos por dos años

En una votación de 4-1, con el alcalde Pro Tem Michele Martínez oponiéndose, el concejo aprobó una propuesta del Marshal´s Service para transferir 173 presos a la cárcel de Santa Ana desde un centro de detención de Los Ángeles a punto de ser renovado.

Los reclusos adicionales, junto con un aumento reciente de alrededor de 75 reclusos en la población general del Marshal en la cárcel, traerá un estimado de $8 millones a la ciudad durante el año fiscal 2017-18, según un informe del personal de la ciudad.

"No es una solución a largo plazo, pero nos da algo de espacio para respirar mientras avanzamos con el estudio de reutilización", dijo Kurtz.

El concejal Juan Villegas apoyó continuar con el estudio de reutilización, así como el contrato temporal con el Marshal, diciendo: "Alguien tiene que pagar por esa cárcel, porque todos pagamos por ello, todos en la ciudad están pagando por ello".

Pero Martínez siguió siendo coherente con su postura desde el primer día.

"Mi posición no ha cambiado. No voy a cambiar, así que quiero dejar muy claro al público que tenemos que salir de la cárcel ", dijo. "No es sostenible realmente ejecutar una cárcel en los contratos que tienen un ciclo de vida en ellos".

La fontanería será reparada y reemplazada

En una votación de 5-0, el concejo autorizó un acuerdo con T.I.'s By Design para reemplazar tuberías para el sistema de agua caliente de la instalación por un máximo de $150,000, incluyendo una contingencia de $6,000.

La ciudad comprará una furgoneta para prisioneros

También en un voto de 5-0, el concejo autorizó la compra de una furgoneta de Guaranty Chevrolet Motors Inc. por $46,485 más una contingencia de $1,000.

"Es para los reclusos actuales que tenemos", dijo Kurtz. "Necesitamos esta furgoneta sin importar el voto de camas adicionales".