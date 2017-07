Carlos Rojas empieza a señalar a funcionarios

Ex jefe de policía de Santa Ana afirma que fue expulsado después de reportar actividad sospechosa por parte del personal de la ciudad

SANTA ANA >> El ex jefe de policía de Santa Ana, Carlos Rojas, ha presentado una demanda contra la ciudad de Santa Ana, alegando que se vio obligado a abandonar su cargo porque fue objeto de represalias por divulgar actividades sospechosas entre funcionarios de la ciudad.

Rojas, que ahora es el Jefe de Policía del Sistema de Tránsito Rápido del Área de la Bahía, afirma que se vio obligado a dejarlo porque "reveló sospechas razonables de actividad ilegal o incumplimiento de reglas y/o regulaciones a otros empleados municipales que tenían autoridad sobre el Jefe Rojas o tenía autoridad para investigar, descubrir o corregir la violación o incumplimiento ".

Funcionarios de la ciudad "no tomaron las acciones de investigación o correctivas requeridas. La respuesta de la ciudad resultó en represalias y terminación laboral", según la demanda, que fue presentada el 19 de junio y obtenida el viernes, 14 de julio, por City News Service.

El reclamo - un precursor de una demanda - alega que Rojas ha sido "gravemente dañado ... forzado a renunciar involuntariamente a su posición de servicio civil como resultado de la actividad ilegal potencial y/o el incumplimiento entre los funcionarios de la ciudad (y su reclamación/). Se ha visto obligado a obtener empleo en un departamento desconocido donde ganará menos sueldo, gastará mucho más en gastos de subsistencia y vivirá aparte de su familia ".

El ex jefe culpó a Gerry Serrano de la Asociación de Oficiales de Policía, Gerardo Mouet, ex director municipal, que ahora es el jefe del sistema de parques de la ciudad, el alcalde Miguel Pulido y los concejales José Solorio y Juan Villegas.

Pulido, Solorio y Villegas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario.

Cuando Rojas anunció su renuncia en abril, caracterizó su nuevo trabajo como un reto "divertido". "Estoy emocionado y humilde de haber sido seleccionado para dirigir un departamento de policía tan progresivo", dijo.

Rojas creció en Huntington Beach y escaló por las filas del Departamento de Policía de Santa Ana durante 27 años.

"Ha sido una gran experiencia y estoy agradecido de haber tenido muchas oportunidades abriendo mi camino hasta el puesto de jefe", dijo Rojas a City News Service en el momento de su renuncia. "Ha sido un privilegio servir a Santa Ana y a nuestros oficiales".

Un mensaje que se dejó con el abogado de Rojas, Lawrence J. Lennemann, no fue devuelto inmediatamente.