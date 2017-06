Santa Ana aprueba nuevas ordenanzas para aumentar sus ingresos

SANTA ANA >> Los operadores de los dispensarios legales de marihuana medicinal le pidieron a Santa Ana que les diera más flexibilidad para administrar sus negocios, y la ciudad está atendiendo esas peticiones.

En una votación de 5-0, el Concejo Municipal de Santa Ana aprobó un puñado de enmiendas a la Medida BB, la ordenanza de marihuana medicinal de la ciudad. El alcalde Miguel Pulido se abstuvo debido a un conflicto de intereses, y el concejal Sal Tinajero estaba ausente.

Las enmiendas incluyen permitir servicio a domicilio a pacientes calificados, enfermeros o instalaciones de prueba e investigación y desarrollo, en lugar de prohibirla completamente. Además se extienden las horas de funcionamiento del dispensario diariamente de 7 a.m. a 11 p.m.; de lunes a sábado de 10 a 8 p.m. y los domingos de 11 a.m. a 7 p.m.

"Eso ayudaría a los pacientes que trabajan los turnos nocturnos para poder venir a los dispensarios permitidos y ayudarnos a contratar puestos de tiempo completo en turnos de ocho horas", dijo Jayson Quinones, presidente de la Asociación de Cannabis de Santa Ana, que incluye dispensarios con licencia en la ciudad.

Durante el comentario público agregó que "las horas extendidas nos ayudarán a ser similares a Rite Aid".

Además, se eliminó el límite de efectivo vigente de $200, consistente con cualquier otro establecimiento comercial, y se amplió el monto de letreros para permitir la instalación de anuncios de pared de acuerdo con el código de señales estándar de la ciudad, desde una señal de pared no iluminada hasta 10 pies cuadrados de tamaño.

Desde que la Medida BB fue aprobada por los votantes en 2014, la ciudad ha establecido un programa de aplicación y políticas administrativas para regular 20 operadores de cannabis seleccionados por lotería, y 15 se han abierto. Con los ingresos recaudados de las operaciones legales, la ciudad redujo las tiendas de marihuana ilegales, de más de 120 a tan sólo 10.

Los propietarios de distritos y las partes interesadas en las mesas redondas en mayo de 2016, y de nuevo en febrero, proporcionaron recomendaciones para enmiendas de código que ayudarían a sus negocios a tener éxito. Las enmiendas aprobadas el martes "tratarán a los colectivos / cooperativas de manera similar a otros establecimientos donde se venden medicamentos recetados", señala el informe.

"Creo que es importante que revisemos este tema periódicamente, y no creo que estos sean los únicos ajustes en el futuro cercano", dijo el concejal Vicente Sarmiento, quien dirigió los esfuerzos para implementar las modificaciones.

Se proyecta que las tiendas con licencia generen 1.5 millones de dólares este año fiscal, pero están en camino de 2.5 millones de dólares, "por lo que están muy bien, siguen creciendo", dijo el concejal José Solorio.

Las enmiendas aprobadas aumentarán los ingresos que la ciudad recibe, y con uno o dos dispensarios más permitidos, el ingreso anual podría crecer a por lo menos $3.5 millones, dijo.

El concejal Juan Villegas dijo: "Para que conste, no soy un fan de la industria de la marihuana, pero como profesionales debemos ser justos con todos los establecimientos legales".

Las enmiendas regresan al Concejo para su aprobación final el 5 de julio.