Calendario de eventos del Inland Empire

RIVERSIDE – Celebre este sábado 28 de enero con la celebración asiática del Festival Lunar 2017, donde se llevaran a cabo actividades con las costumbres de la cultura asiática del Pacifico. La organización CSJCL (The Center for Social Justice and Civil Liberties) tendrá un espacio en la que se realizarán actividades familiares que incluyen premios.

¡Ven a conocer a miembros de la comunidad asiática del Pacífico que han ayudado a formar Riverside!

Cuando: sábado 28 de enero de 10 am a 4 pm

Dónde: Centro de Riverside

Contacto: 951.222.8846. socialjustice@rccd.edu

SAN BERNARDINO – Como continuación de los populares talleres de escritura para niños y adolescentes durante noviembre, en el Mes Nacional de Escritura de Novelas, la Biblioteca Pública de San Bernardino ofrecerá talleres gratuitos de escritura para niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad, comenzando el lunes, 30 de enero.

Los talleres están dirigidos por la autora local Beth Winokur. Winokur, quien escribe cuentos, novelas, libros infantiles y poesía. Además de escribir, ella también pinta, dibuja y es maestra.

Estos talleres de escritura libre en curso se llevarán a cabo el último lunes del mes a las 6:00 PM en la Biblioteca Rowe Branch ubicada en 108 E. Marshall Blvd. En San Bernardino.

Para más información llame al 909.883.3411 o visite www.sbpl.org

Cuando: lunes 30 de enero a la 6 pm

Dónde: Biblioteca Rowe Branch. 108 E. Marshall Blvd. San Bernardino.

Contacto: 909.883.3411 o visite www.sbpl.org

RIVERSIDE – La organización The Center for SocialJustice & Civil Liberties invitan a la comunidad a ver la película He Named Me Malala, basada en la vida de la activista paquistaní Malala Yousafzai, ganadora de un Premio Nobel de la Paz en 2014. La entrada es gratis pero se recomienda llegar a tiempo ya que la ocupación es limitada.

Cuando: Jueves 2 de febrero a las 6:15 pm y 7:45 pm

Dónde: CSJCL Riverside. 3855 Market St. Riverside, CA 92506

Contacto: 951.222.8846. socialjustice@rccd.edu

RIVERSIDE – El Departamento de Recursos Residuales del Condado de Riverside invita a todas las personas interesadas en involucrarse como voluntarios para cuidar el medio ambiente.

Los voluntarios ayudan con clases o eventos interactuando con el público, contestando preguntas sobre programas de extensión y distribuyendo materiales. El voluntario ideal disfruta de conocer gente, le gusta aprender cosas nuevas y es apasionado por el medio ambiente.

La orientación y la capacitación están programadas cinco veces en el año 2017, y el próximo planificado es para el 2 de febrero a las 5:30 pm en 14310 Frederick St. en Moreno Valley. Para más información, los voluntarios potenciales pueden visitar www.rcwaste.org/volunteer o llamar al 951-486-3200.

Cuando: jueves 2 de febrero a las 5:30 pm

Dónde: 14310 Frederick St. en Moreno Valley

Contacto: 951.486.3200. www.rcwaste.org/volunteer

SAN BERNARDINO – La organización Mi Familia Vota dará inicio este 30 de enero, un curso informativo de cómo llevar a cabo el proceso de Ciudadanía.

Para más información para hacer una reservación y de horarios, contactar al siguiente correo electrónico: angelq@mifamiliavota.net. Este evento se realizará en el San Bernardino Valley College.

Cuando: Lunes 30 de enero de 2017.

Dónde: San Bernardino Valley College. 701 S. Mt. Vernon Ave. San Bernardino, CA 92410

Contacto: angelq@mifamiliavota.net

REDLANDS – El Ejército de Salvación (Salvation Army), en Redlands, ha abierto un refugio para el frío de las personas sin hogar y está buscando voluntarios para ayudar en el día a día la operación del refugio. El refugio estará abierto hasta marzo de 2017 y los voluntarios trabajarán en turnos de 4 horas.

Los voluntarios no pasan la noche en el refugio. Todas las personas interesadas en el voluntariado para ayudar a las personas sin hogar en el refugio deben contactar a Mimi Barre en mimi@mimisword.com o 909.792.4967 para obtener información adicional.

Cuando: Desde ahora hasta marzo de 2017

Dónde: Salvation Army en Redlands

Contacto: Office of Homeless Services 909.386.8297. www.sbcounty.gov

RIVERSIDE – Se estará llevando en la ciudad, un programa enfocado al liderazgo de la juventud, por parte de la organización Mi Familia Vota, para saber más detalles de este evento, contactar al correo electrónico angelq@mifamiliavota.net

Cuando: Sábado 28 de enero de 2017 de 11 am a 12:30 pm

Dónde: Mi Familia Vota. 1525 Third St Suite E Riverside, CA 92507

Contacto:angelq@mifamiliavota.net

SAN BERNARDINO – En los consulados de México y Guatemala, en San Bernardino, se llevarán a cabo exámenes de la vista para la comunidad. Los lunes, primero y tercero del mes, las consultas se realizarán en el Consulado de México. Los lunes, segundo y cuarto del mes, se harán en el Consulado de Guatemala. Para más información y hacer una cita, llamar al 909.469.8330.

Cuando: Los días lunes del mes

Dónde: Consulado de México (293 N. D St. San Bernardino, CA 92401/Consulado de Guatemala (330 N. D St. Suite 120, San Bernardino, CA 92401

Contacto: 909.469.8330