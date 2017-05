El Salvador aplaude anuncio Papa de nombrar cardenal a monseñor Rosa Chávez

San Salvador.- El Salvador aplaudió el anuncio del papa Francisco de nombrar cardenal al obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien se convertirá en el primer purpurado del país centroamericano, expresó la Presidencia en un comunicado.

El Papa anunció en la Ciudad del Vaticano un nuevo Consistorio que celebrará el próximo 28 de junio para el nombramiento de cinco nuevos cardenales, entre ellos el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Según la Presidencia, "las invaluables contribuciones de monseñor Rosa Chávez fueron fundamentales en el proceso de diálogo y negociación que nos permitió llegar a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y que pusieron fin al conflicto en nuestro país".

Por su parte, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, publicó en su cuenta de Twitter que la noticia "nos llena de inmensa alegría y gratitud el anuncio y decisión del papa de nombrarle cardenal a monseñor Rosa Chávez".

"Nuestras felicitaciones y reconocimiento a monseñor Gregorio Rosa Chávez por tan importante nominación como el primer cardenal salvadoreño", agregó el mandatario del país centroamericano.

El jerarca católico, quien nació el 3 de septiembre de 1942 en el municipio oriental de Sociedad, en el departamento de Morazán, es obispo auxiliar de San Salvador desde el 17 de febrero de 1982.

Los nuevos cardenales son además de Rosa Chávez, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el arzobispo de Bamako, en Mali, Jean Zerbo; el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y el vicario apostólico de Pakse, en Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun.

Obispo Rosa Chávez se dijo "sorprendido"

San Salvador.- El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dijo que la decisión del papa Francisco de nombrarlo cardenal lo tomó por "sorpresa" y se siente "emocionado" por el anuncio.

"El anuncio me tomó totalmente por sorpresa, pensé que era una broma al principio, pero después me di cuenta que no y me sentí bastante conmovido y emocionado", dijo Rosa Chávez durante una rueda de prensa que brindó luego de su acostumbrada misa dominical en la iglesia San Francisco, ubicada en San Salvador.

El obispo, quien también fue asistente del beato Óscar Arnulfo Romero, agregó: "Estoy dando gracias a Dios por este regalo inmerecido y me siento contento por el país, que necesita buenas noticias y aquí escasean".