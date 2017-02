Senador de California impulsará un sistema de salud que cubra a todos los indocumentados

California retiró su pedido para que el gobierno federal le permitiera vender planes de salud sin subsidios a los inmigrantes indocumentados.

El senador Ricardo Lara (D- Bell Gardens), la retiró por temor a que la nueva administración de Donald Trump use la información de los inmigrantes para deportarlos.

Lara, que se ha convertido en una de las voces más reconocidas para los inmigrantes en el estado, dijo que, a pesar del revés, él y los legisladores estatales continuarán los esfuerzos para proteger a las comunidades indocumentadas del estado y ampliar sus opciones de seguros de salud.

Lara conversó con California Healthline sobre su decisión de retirar el pedido, y su agenda legislativa sobre atención de salud e inmigración este año.

El Golden State, hogar de un estimado de 2.6 millones de inmigrantes sin papeles, ha liderado durante años los esfuerzos en la expansión de servicios y oportunidades para esta población. En 2015, el gobernador Jerry Brown aprobó un proyecto de ley que otorgaba a los inmigrantes que estaban ilegalmente en el estado el derecho a solicitar licencias de conducir. También firmó una ley que permite a los niños indocumentados menores de 19 años inscribirse en la cobertura integral del Medi-Cal, beneficiando a unos 200.000 niños a finales de este año.

Mientras que la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) redujo la tasa de no asegurados de California a la mitad, se espera que otros 2.7 a 3.4 millones de californianos permanezcan todavía sin seguro en 2019, de acuerdo con el Labor Center de UC Berkeley. La mitad de ellos serían inmigrantes sin autorización legal para estar en el país.

No quise poner la información y la privacidad de esta comunidad vulnerable en manos de una administración que ha prometido ser anti-inmigrante. El futuro del pedido iba a ser determinado por la administración Trump, y por ley debemos proveer los nombres y la información personal de individuos que hubieran estado comprando planes en el mercado de seguros.

Aunque no hubiera habido subsidios, la ley requiere que enviemos información [del consumidor] al gobierno federal. Es una decisión dura, pero sentí que era el momento de retirar el pedido. No quisimos esperar para que [el presidente Donald Trump] posiblemente actuara sobre lo que dijo durante su campaña: que haría todo lo posible para deportar personas.

No, para nada. De hecho, invertimos más dinero en el presupuesto [de este año] para abarcar a más niños indocumentados. En donde nos encontramos con problemas es cuando tenemos que coordinar con el gobierno federal. Podemos crear un programa gerenciado por el estado para ofrecer atención de salud a nuestra comunidad indocumentada –uno que sabremos no tendrá ningún apoyo federal– que pueda avanzar en el estado. Sabemos que ofrecer atención médica a la gente es menos costoso que tener personas yendo a las salas de emergencia.

Vamos a introducir un proyecto de ley este año para trabajar en el Health for All Act (Ley de Salud para Todos). Es temprano en el proceso legislativo, pero haremos nuestra investigación para asegurarnos de encontrar lo que sea más costo-efectivo para nosotros: o nos enfocamos en atención preventiva o apuntamos a la gente que tiene ahora más necesidad, ya que serán los más enfermos los que estarán en las salas de emergencia.

Para que pudiéramos manejar el costo, seleccionamos a los más vulnerables del grupo, que eran los niños. Así que ahora avanzamos con una estrategia que incluirá a nuestra población adulta.

La actitud de nuestros legisladores ha sido siempre reducir al mínimo nuestra tasa de no asegurados. Vamos a tener cuidado y ver qué pasa con la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Es algo que California tendrá que hacer solo, y lo entendemos.

No. El año pasado, el gobernador Brown proporcionó $188 millones y este año nos está dando $279.5 millones para ofrecer beneficios a los niños indocumentados. Estamos demostrando que no sólo hay una necesidad, sino que este programa es exitoso. No puedo decirte lo que sucederá en el futuro, pero por lo que podemos ver, este gobernador sigue haciendo de esto una prioridad y espero que siga siendo así.

No. Este proyecto de ley se está aplicando en toda la extensión de la ley. Las becas y los aplazamientos de préstamos estarán disponibles para estos estudiantes. Sé que hay mucha preocupación a nivel nacional en asuntos relacionados con la atención médica y la inmigración, pero California mantendrá sus resoluciones. Vamos a seguir implementando los programas que se firmaron como ley. Una elección no va a cambiar nuestros valores o cómo legislamos en este estado.

A nivel estatal, estamos dejando muy claro que muchas de las personas que se verán afectadas por la pérdida de atención de salud se encuentran en los distritos republicanos. Tengo que decir que los republicanos en el estado son muy diferentes a los del Congreso. Seguimos teniendo un buen diálogo y esperamos que [puedan] ayudarnos a convencer a algunos de sus colegas en el nivel federal.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.