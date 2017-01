Cambiar de plan ayuda a muchos a reducir su cuota mensual con Covered California

Muchas personas que actualmente tienen seguro de salud a través de Covered California, como Rogaciano Rosales, se están dando cuenta que si cambian su plan pueden reducir su cuota mensual.

En el caso de Rosales, quien pagó $68 al mes durante el 2016 por su plan de salud, este año pagará únicamente un dólar. Rosales admite que aún no lo cree.

“Me dijeron que sólo enviara un dólar y ya lo hice. No sé qué va a pasar”, dijo Rosales, incrédulo del cambio y quien por cambiar de compañía aseguradora podrá ahorrarse 804 dólares en el 2017. Sus ingresos y su nivel de cobertura se mantienen igual.

Rosales podrá quedarse con su doctor de cabecera y tendrá acceso a casi la misma red de hospitales y especialistas que antes. Desde hace dos años, él visita a su doctor cada tres meses para evitar que la pre-diabetes le avance.

“Estoy muy contento. Bendito Dios estoy en control y mi médico de cabecera me ha ayudado a que no se me convierta en diabetes”, agregó Rosales, quien diariamente toma 5 pastillas preventivas.

De acuerdo con nuevos datos emitidos por Covered California, el 78 por ciento de las personas que renuevan su póliza podrían pagar menos de lo que están pagando si cambian su compañía de seguro.

“Covered California ha construido un mercado competitivo donde los consumidores están en control y los planes de salud están compitiendo por su negocio”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

“Los consumidores que compran y se cambian a un plan de bajo costo en el mismo nivel de metal están ahorrando más de $450 anuales”, agregó.

Lee añadió que los consumidores pueden visitar a los mejores doctores y hospitales en el Estado.

La fecha límite de inscripción es el 31 de enero. Quienes se inscriban antes del 15 de enero obtendrán cobertura de salud a partir del 1 de febrero.

Para más información visite www.coveredca.com/español o llame al centro de servicio al 1-800-300-0213.

En cifras

· 1.3 millones de californianos están en el proceso de renovar su cobertura de salud.

· Más de 250,000 son nuevos clientes.

· 49 por ciento pueden obtener un plan Silver que cuesta menos de $100 mensuales.

· 195,000 personas, o 17 por ciento de los miembros de Covered California, pueden visitar a su doctor por un copago de solamente $5 con deducibles anuales de $75 por un individuo y $150 por una familia. El deducible solo aplica cuando se recibe atención hospitalaria.