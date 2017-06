Estos son los primeros médicos de UC Riverside que se quedarán en el Inland

RIVERSIDE.- Hubo mucho afán y orgullo ante la primera promoción de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Riverside (UCR), el pasado 9 de junio. Se puede decir que los resultados han empezado a brotar con los 40 nuevos profesionales que se acaban de graduar y que se encuentran solamente a un paso de poder dar consultas médicas.

El primer paso fue la ceremonia con la bata blanca. El segundo fue el conseguir una plaza en un programa de residencia y el tercero fue recibir el Grado de Medicina y la proclamación del Juramento Hipocrático, código profesional cuya intención es que los médicos satisfagan a las necesidades de los pacientes en el siglo XXI.

Hace cuatro años que 50 universitarios fueron aceptados a la nueva Facultad de Medicina de UCR, establecida principalmente para poder tener más médicos en la región del Inland.

En el Inland Empire, es decir, en los Condados de Riverside y de San Bernardino, solamente hay un promedio de 43 médicos de cabecera por cada 100.000 habitantes, cuando el mismo promedio estatal es de 64.

En el Condado de Orange este promedio es de 69 y en el de Los Ángeles es de 62, de acuerdo con las cifras de un informe publicado por California Health Care Foundation.

El estado de California cuenta con facultades de medicina en seis de sus universidades públicas o sea UC Davis, Irvine, Los Ángeles, Riverside, San Diego y San Francisco. Existen otras cinco más que son privadas como la de la Loma Linda University o la de la Western University of Health Sciences en Pomona.

De acuerdo con fuentes oficiales de UCR, los 40 graduados que han atravesado los tres pasos han sido admitidos en los programas de residencia o internado—que viene después de la promoción—en especialidades como medicina familiar, psiquiatría, medicina interna, pediatría, cirugía, obstetricia y ginecología, y radiología.

“Una cuarta parte de los graduados realizará su período de residencia en el Inland Empire, que es menos de lo que esperábamos pero tuvieron buenas oportunidades en otros programas a traves de la nación”, apuntó Paul Lyons, doctor y decano asociado de la Facultad de Medicina de UCR. Agregó que el 100% de los alumnos habían encontrado plazas en el programa de residencia que más querían, algo que para él, con sus 25 años de experiencia, es “bastante raro”.

En la Facultad de Medicina de UC Irvine, por otro lado, 15 de los 97 graduados se quedarán para el período de residencia en el centro sanitario regido por esta universidad.

Ansiedad y esperanza

Para Lyons, la primera promoción de la Facultad de Medicina de UCR le ha compensado con una sensación de alivio ya que “cuando empezamos sentíamos ansiedad y esperanza”.

Si no todos los primeros alumnos se graduaron, fue porque algunos tuvieron que tomar una pausa de los estudios o porque reprobaron alguna asignatura. Se espera que la mayoría de éstos se gradúen con la segunda promoción.

Asimismo, la Facultad de Medicina de UCR ampliará el número de matrículas a 125 en los próximos cinco años para seguir tratando de remediar la escasez de médicos a la que se enfrenta la región.

Los catedráticos aseguran que el lugar donde los graduados se queden para completar la residencia es clave para que el número de médicos aumente en la región.

Internados en el Inland

De hecho, Esther Ning-Chu Zarecki, madre de dos, es una de las recientes graduadas de UCR y en un par de semanas pasará al programa de medicina familiar en el hospital Kaiser de Fontana.

“Creo que el hecho de que la Facultad de Medicina era pequeña; la clase y la administración éramos como una familia. Nos conocíamos y nos sabíamos los nombres de nuestros niños y hasta el nombre de sus mascotas”, dijo Ning-Chu Zarecki.

Sarah Adareli Gómez, casada y con 28 años de edad, es otra de las recientemente graduadas de la Facultad de Medicina de UCR que se estará en el programa de residencia para especializarse en medicina familiar. Comenzará su internado este verano en el Desert Regional Medical Center de Palm Springs.

Uno de los motivos principales por el que Gómez, nacida México, decidió quedarse es que, sabiendo que la residencia es dura, quiso estar cerca de Riverside, donde vive su familia, para que la pudieran apoyar durante los próximos tres años de práctica.

"También me interesó cumplir con la misión de la Facultad de Medicina porque sabemos que hay una necesidad”, afirmó Gómez, añadiendo que había visto de cerca que las clínicas estaban llenas y que quizás habría tiempos más difíciles por venir ya que no se sabe lo que pasará con la reforma sanitaria que propone el presidente Donald Trump. “Esta es mi comunidad y me siento responsable”.

Médicos residentes de UCR en el Inland Empire:

1. Rebecca C. Bishop-Riverside Community Hospital- Medicina de emergencia

2. Paul Chan-Riverside Community Hospital-Medicina interna

3. John Christian Canet Costumbrado-Riverside Community Hospital-Medicina de emergencia

4. Sarah Adareli Gómez-UCR School of Medicine-Medicina familiar

5. Douglas Grover-UCR School of Medicine-Psiquiatría

6. Trina Mansour-UCR School of Medicine-Obstetricia y ginecología

7. Raj Arvind Mehta-Riverside Community Hospital-Medicina interna

8. Jonathan Pham-Kaiser Permanente, Fontana-Medicina interna

9. Hannah Louise Shehata-Loma Linda University-Obstetricia y ginecología

10. Esther Ning-Chu Zarecki-Kaiser Permanente, Fontana-Medicina familiar

Promedio anual de Graduados en Medicina:

Universidad de California, Irvine: 90. Universidad de Loma Linda: 170. Universidad de California, Los Ángeles: 170. Universidad de California, San Diego: 120.

¿Qué es el Juramento Hipocrático?

El Juramento Hipocrático es un juramento público que pueden pronunciar los que se gradúan en medicina ante los otros médicos y ante la comunidad. Su contenido es de carácter ético, para orientar la práctica de su oficio.

