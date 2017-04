Alex Padilla en Riverside “Estoy más preocupado por la gente que es elegible y no vota”

Entusiasmo y energía fue lo que transmitieron los estudiantes de la Preparatoria John W. North en Riverside, ante la visita del Secretario del Estado, Alex Padilla, quien fue a promover entre los jóvenes el registro de votantes.

“Cuando estaba joven y me hablaban de los políticos, no me interesaba, hasta que terminé la universidad y me involucré porque en California había un ambiente muy similar al de hoy día con la proposición 187, que le iba quitar a niños como yo, de padres mexicanos, el derecho a ir a la escuela,” dijo Padilla.

La ley en California designa dos semanas de abril y septiembre para crear conciencia sobre el voto en las preparatorias del estado. En esta ocasión fueron del 17 al 28 de abril, y por ese motivo, Padilla visitó Riverside.

Comentó que su papá fue cocinero por 40 años y su mamá limpiaba casas, y que en una generación él tiene el honor de servir como el más alto funcionario en el estado en el proceso de elecciones.

“El sueño americano sí pasa, pero no los quieren estropear,” señaló.

Preguntó a los estudiantes: quién cree que se pueden hacer mejoras en su comunidad, la mayoría levantó la mano. También les platicó sobre la asequibilidad a la educación superior y explicó que “cada elección es importante y cada una importa”.

Informó que en las pasadas elecciones se establecieron récords en California al registrarse 19.4 millones de votantes y se emitieron 14.6 millones de votos.

“Pero yo estoy más preocupado por la gente que es elegible para registrarse para votar y no lo ha hecho,” dijo.

Inquietudes

Uno de los estudiantes le preguntó al secretario de Estado si tenía que registrase como republicano o demócrata, y Padilla le respondió que es una opción, pero que la tendencia en el estado era registrase sin afiliación partidista.

También explicó que si las personas se mudan de residencia, es muy fácil realizar actualizar esa información.

Otro estudiante asiático le preguntó si estaba promoviendo el voto entre los latinos a lo que Padilla respondió: “yo estoy orgulloso de ser latino, pero registrarse para votar no es sólo para las minorías, sino para todos en California”.

La estudiante, Silda Martínez, de 16 años, dijo que Padilla le dio motivos para registrarse y votar.

“Explicó todo lo que necesitamos saber,” mencionó.

Esta joven de padre guatemalteco y madre mexicana, confesó que su papá no votó en las pasadas elecciones presidenciales.

“No digo que esté mal, pero le daba menos posibilidades al candidato que uno quería que ganara,” dijo Martínez.

Mientras que el estudiante Cameron Allen, de 17 años, dijo que muchos lucharon por la libertad de esta nación para que todos obtuvieran el derecho a votar, y que muchos jóvenes no agradecían esos sacrificios. Él ya está registrado.

Inscripción por Internet

Ahora los adolescentes que tienen 16 y 17 años pueden preinscribirse en internet www.registervote.ca.gov y estarán listos para votar cuando cumplan los 18 años.

La Oficina del Registro de Votantes del Condado de Riverside informó que ese día se completaron 35 registraciones en papel y aproximadamente 15 personas lo hicieron por internet.

La próxima elección en Riverside será el 6 de junio, cuando se elegirán los concejales de los distritos electorales 2, 4 y 6 de la ciudad.