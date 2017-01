'Trabajamos': Haciendo visible a los invisibles

El Museo de Arte de Riverside tiene muchos deseos de acercarse más a la comunidad latina de la ciudad. Por ello, han programado más exposiciones que serán de interés para que la gente se anime a venir a verlas.

Una de ellas se titula ‘Trabajamos’ por David Bacon. Se trata de una exposición de fotografías en blanco y negro que revelan la vida de los trabajadores del campo. Bacon, un fotoperiodista norteamericano de 68 años, ha retratado escenas de sus vivenicas en los momentos de lucha igual que en los de alegrfía.

“Las fotografías de David Bacon captan a los campesinos de California con una sencillez elocuente”, dijo Todd Wingate, curador de exposiciones y colecciones del Museo de Arte. “Sus imágenes e historias demuestran un retrato conllevador de sus vidas que profundizará nuestra comprensión de ellos y ayudará a verlos con ojos nuevos”.

La exposición, además, forma parte de un proyecto binacional llamado “En los Campos del Norte”, que por medio de fotografías e historias orales intenta reducir la histeria xenófoba. Su objeto es de enaltecer la cultura y la labor de los migrantes indígenas que ayudan a cosechar los alimentos que comemos para que las personas que vivan en las zonas urbanas puedan conocer su realidad dado que, muchas veces, a estos campesinos se les tratan como si fueran “invisibles”.

Este proyecto ha impulsado exposiciones de fotografías y foros para que los campesinos puedan hablar abiertamente de sus experiencias. También han dado un espacio para que activistas cuenten sus luchas en pro de la justicia social.

Drew Oberjuerge, directora ejecutiva del Museo de Arte, ha expresado agradecimiento a los patrocinadores de la exposición ‘Trabajamos’, que estará instalada desde el 24 de enero hasta el 11 de abril en dicha localidad. “Pero quisiera agradecerles en particular al Riverside Latino Network por habernos presentado a David y a sus obras.

“Esta exposición forma parte de nuestro plan a largo plazo de ampliar la participación comunitaria local en el Museo”.

A la recepción de apertura, que tendrá lugar el jueves, 2 de febrero de 7:00 a 9:00 p.m. en el Museo de Arte de Riverside, ubicado en 3425 Mission Inn Avenue, se reunirán las de ‘Papel Chicano Dos’ de la colección de Cheech Marin asi como la develación del Altar Comunitario de Cynthia Huerta.

Esa misma tarde, la entrada será libre y abierta al público ya que coincidirá con el evento gratuito de arte que ocurre cada primer jueves del mes llamado el Riverside ArtsWalk.

‘Trabajamos/We Work: In the Fields of the North’ de David Bacon

Fechas: Del 24 de enero al 11 de abril de 2017.

Horario: Abierto de martes a sábado, de 10:00 am a 4:00 pm. Domingos, de 12:00 pm a 4:00 pm.

Entradas: $5 general, $3 estudiantes y tercera edad. Gratis para familias militares y para menores de 12 años.

Lugar: Riverside Art Museum, 3425 Mission Inn Avenue, Riverside CA. 92501.

Más información: 951.684.7111; info@riversideartmuseum.org.