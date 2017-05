Ferretti y Herrera en guerra de palabras antes de semifinal

Piojito, eres mi ídolo.- Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti aprovechó la conferencia de prensa para "felicitar" a su colega de Xolos, Miguel Herrera, al considerarlo un "ídolo" por dirigir a un equipo y estar contratado en otro.

El "Tuca" sacó el tema del "Piojo" luego de que en días pasados, se revelara que el DT de Xolos ya estaría contratado por el América y llegaría a Coapa en cuanto termine su participación en esta Liguilla.

"El 'Piojo' es mi ídolo, dirijo a un equipo y ya estoy contratado con otro, yo quisiera saber cómo se hace esto.

"Yo hago esto aquí y me cuelgan del poste más alto y de la parte más débil que tenga. Increíble, 'Piojito', eres mi ídolo (risas)", dijo el "Tuca" este mediodía en Zuazua.

En el lado deportivo, Ferretti reconoció el buen torneo de Xolos, que acabó líder general con 31 puntos.

"Vamos a enfrentar al superlíder del campeonato, el que hizo más puntos y mejor jugó", expresó el timonel brasileño.

Ojalá lo haya cerrado 'Tuca'.- 'Piojo'

Miguel Herrera, técnico de Xolos, respondió a Ricardo Ferretti, quien aseguró que el estratega de Tijuana es su ídolo por dirigir a un equipo y tener contrato con otro, en referencia a los rumores que lo ponen en América.

"Solamente que él me haya cerrado el contrato, si me lo cerró como los logra cerrar y con lo que cobra él, extraordinario, viviré 5 o 6 años tranquilo", dijo Herrera a Grupo REFORMA.

"Yo no he firmado nada, tengo contrato hasta diciembre con Xolos y con nadie más".

Herrera recordó cuando Ferretti le dijo que se callara porque era muy "hociconcito".

"Lo que dijo la vez pasada cuando me dijo: 'Cállate el hocico, Miguel', pues ahora que se calle el hocico él porque si hay un contrato que de perdido me lo enseñe o que me diga por cuánto me arregló", expresó Herrera a Fox Sports.

Sobre el choque por las Semifinales de la Liguilla, Herrera aseguró que su equipo no rehúye al reto de enfrentar a los Tigres.

"No es que quieras enfrentarlo o no, si quieres llegar a ser campeón, si quieres llegar a una Final tienes que jugar contra los que te toquen, y hoy tenemos al equipo más fuerte, más sólido, con nombres, al campeón. Estamos listos para enfrentarlo y vencerlo para acceder a la Final", explicó.

Tigres y Xolos abrirán la serie el próximo jueves a las 21:30 horas en el Estadio Universitario.