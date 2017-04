Santa Ana estudiará los beneficios de la junta de revisión de la fuerza policial

Los miembros del concejo de la ciudad de Santa Ana, discutieron el martes 4 de abril, sobre establecer una revisión independiente o una junta de revisión ciudadana para estudiar los incidentes de la policía, pero acordó revisar el asunto en una sesión de trabajo el próximo mes.

La mayor parte del desacuerdo en la reunión del concejo fue entre el alcalde Pro Tem Michele Martínez, quien presentó el tema, y el concejal Juan Villegas, un oficial del Sheriff del condado de Orange.

Martínez, quien originalmente presentó el tema de la mesa el 21 de febrero, subrayó la importancia de saber cuántos casos de fuerza excesiva el Departamento de Policía de Santa Ana ha estado involucrado en la última década y cuánto han costado a la ciudad en los asentamientos. Pidió formar un comité para revisar incidentes, políticas y procedimientos.

"Cuando la ciudad le proporciona la cantidad de dinero que hemos tenido que pagar, esa (cantidad) es ridícula", dijo Martínez. "Podemos invertir ese dinero de nuevo en nuestro departamento de policía y tenemos que tener controles y balances".

Villegas dijo que el artículo era "sin mérito". Dijo que los casos de conducta policial ya pasan por varias capas de revisión incluyendo la oficina del fiscal de distrito y que un concejo como lo propuso Martínez son para agencias bajo investigación externa como una investigación por la Oficina Federal de Investigación (FBI).

"Creo que socava el departamento de policía porque son muy, muy profesionales y, como he dicho, están muy ocupados. Somos una ciudad muy grande - por supuesto que vamos a tener más quejas ", dijo Villegas.

Agregó que se requiere experiencia para deliberar sobre casos. Martínez respondió con el ejemplo del sistema de jurados.

"No tienen experiencia con crímenes, al tratar con oficiales, pero todavía hay un jurado que puede condenar a alguien", dijo. Así que no es diferente.

El concejal Sal Tinajero hizo referencia al caso del agente de policía de Santa Ana, Brandon Sontag, quien estuvo involucrado en una polémica incursión del dispensario de marihuana "High High Holistic" en mayo de 2015.

"Nuestros oficiales son grandes oficiales, pero creo que nuestros oficiales tienen que responsabilizarse unos a otros, cuando un oficial hace algo que no debería haber hecho", dijo Tinajero, "porque entonces pone una marca negra en todos los demás".

El jefe de la Policía, Carlos Rojas, dijo: "En su mayor parte, puedo decir que los oficiales están dentro de la política cuando se usa la fuerza", y los incidentes de fuerza son vistos por un supervisor en la escena y también por la división de asuntos internos del departamento cuando se presenta la queja.

La abogada de la ciudad, Sonia Carvalho, dijo que no creía que la ciudad estuviera lista para establecer una junta de revisión, pero que el personal había investigado modelos en otras ciudades y proporcionaría más información para la sesión de trabajo.