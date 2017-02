Declaran Riverside zona segura de aprendizaje

El Distrito Escolar Unificado de Riverside adoptó una resolución, el 6 de febrero, que establece a las escuelas como una zona segura de aprendizaje para todos los alumnos, familias y personal.

La propuesta fue presentada por Angelov Farooq, miembro de la junta directiva de ese distrito, quien informó vía telefónica que “mi prioridad son los estudiantes, que ellos sientan que pueden aprender en un ambiente seguro, sin temor ni sentido de amenaza”.

Farooq indicó que siempre ha luchado por promover la igualdad y empoderar a los más vulnerables de nuestra comunidad.

“Yo escuché las preocupaciones directamente de padres en los foros que se realizaron recientemente… muchas personas sienten ansiedad,” dijo.

Esa resolución se basa en el artículo 200 del código de educación de California, que expresa que es política del estado proveerles a todos los individuos en las escuelas públicas, sin importar su género, discapacidad, nacionalidad, raza o etnicidad, religión u otra característica, derechos equitativos, acceso y oportunidades.

En la resolución también menciona el caso Plyler vs. Doe de la Corte Suprema de Justicia en 1982, que sostuvo que ningún distrito escolar público tiene derecho a negar el acceso de los niños a la educación, basado en su estatus migratorio.

No usan término santuario

“Nuestro distrito escolar no está tomando una posición en inmigración, porque ese no es nuestro trabajo, pero esta resolución afirma nuestros valores,” aclaró Farooq.

Al preguntarle por qué no utilizaron el término santuario, tal como lo hizo el Distrito Escolar Unificado de la ciudad de San Bernardino, explicó que “yo estoy más preocupado por la intención de esta resolución, que por la semántica. Es más importante que la resolución alcance su propósito, que la manera cómo la llamamos,” dijo.

Farooq indicó que los niños no deberían estar en el medio de la crisis o debate político sobre inmigración, ni deben estar preocupados por los amigos que no tienen documentos.

“Independientemente cómo las personas se sientan sobre el tema de la inmigración, el acceso a una educación de calidad para los niños, no debe ser objeto de debate. Todos nuestros estudiantes merecen tener la dignidad de cumplir su sueño y hacer una contribución positiva a nuestra sociedad," dijo.

Informaciones publicadas por The Press Enterprise señalan que “tuvimos mucho cuidado de no saltar a los titulares actuales y al debate nacional sobre inmigración,” dijo Brent Lee, presidente de la junta del Distrito Escolar Unificado de Riverside, al referirse a la no utilización del término santuario. La resolución fue aprobada por unanimidad.

Específicamente, esta resolución indica que el personal del distrito escolar de Riverside no preguntará sobre el estatus migratorio de un estudiante o su familia, basándose en la ley de privacidad y derechos educativos, y no revelará información sobre el estatus migratorio de ningún estudiante.