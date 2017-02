Si visitas el Etiwanda Falls ten cuidado donde te estacionas

Lo que se suponía sería un día de convivio y camaradería al aire abierto para algunos residentes del vecindario Summit Heights, en el Norte de Fontana, se convirtió en un dolor de cabeza y un duro golpe a sus bolsillos el pasado domingo 5 de febrero.

Y es que con la intención de unificar a los vecinos, Patty Caro y Janet Provenzano, residentes de Fontana, decidieron organizar una caminata hacia la reserva natural North Etiwanda, ubicada en la ciudad de Rancho Cucamonga y hogar de las cascadas Etiwanda, las cuales son visitadas por cientos de personas todas las semanas.

Tras el deleite, los senderistas decidieron descender, pero al arribar a suelo plano se percataron de que las autoridades policiacas realizaban un operativo de tráfico incautando todo vehículo que estaba estacionado en zonas prohibidas.

“Lo que hicieron fue que se llevaron todos los vehículos al estacionamiento de una escuela primaria cercana y de allí alrededor de cuatro o cinco compañías de grúas se llevaron los vehículos a sus respectivos corralones. Nos dejaron ahí, abandonados, a niños y ancianos”, comentó Caro, de 42 años de edad. “Les pedimos que nos dieran una advertencia pero que no se llevaran nuestros vehículos pero fuimos ignorados”.

En efecto, según datos del Departamento de Policía de Rancho Cucamonga, un total de 36 vehículos fueron incautados debido a que violaban la ley de tránsito.

En un comunicado revelado en su página de Facebook, la policía dijo que el operativo fue en parte en respuesta a las quejas de vecinos que argumentan exceso de visitantes a la reserva natural.

Policía defiende accionar

“Hace aproximadamente 18 meses instalamos señalamientos que indican que no se pueden estacionar sobre la avenida Etiwanda al sur de la reserva natural para lidiar con el exceso de estacionamiento, basura y traspaso hacia los vecindarios adyacentes”, indicó la Policía. “Desde entonces hemos estado dando advertencias verbales, las cuales funcionaron por un tiempo pero luego dejaron de ser efectivas. El jefe de policía Boldt, ordenó que hagamos cumplir la ley”.

Los visitantes deben utilizar el área designado para estacionar sus vehículos y si se encuentra lleno deben regresar otro día u otra hora del día o bien visitar otras reservas naturales locales, incluyendo Lytle Creek o Claremont wilderness Loop, indicó la Policía.

El argumento de la policía no es suficiente, dijo la capitán del grupo senderista que ahora exige a la ciudad solucionar el problema de señalamiento antes de que otras personas corran con la misma suerte que ellos.

“Las calles de los vecindarios aledaños a la reserva se hicieron muy angostas y en efecto cuentan con señalamientos que indican ‘No Detenerse en Ningún Momento’, lo que tiene sentido porque detenerse significaría un peligro para otros conductores. Estos señalamientos son los que están colocados rumbo a la reserva, lo que crea confusión. No es lo mismo ‘detenerse’ que ‘estacionarse’. Los choferes de 37 vehículos no tenían la intención de violar la ley, yo respeto la ley y jamás me estacionaría en zonas prohibidas”, dijo Provenzano.

Según Provenzano, para recuperar sus vehículos cada quien pago 380 dólares, incluyendo 100 dólares a la policía por un permiso para la recuperación.

“Yo solo espero que esto no afecte a la reserva ya que es un lugar muy bonito. Los vecinos del área deben entender que esa reserva es de todos. El problema tiene solución si se instalaran señalamientos precisos”, dijo Caro.

Según datos oficiales, la reserva fue establecida el 10 de febrero en 1998 en respuesta a la construcción de la Autopista 210 y los 762 acres iniciales consistieron en una comunidad de plantas y matorrales de salvia y fueron adquiridos por la Autoridad de Transportación de San Bernardino y Concejo de Gobiernos de San Bernardino. Tras varios años de esfuerzo, la reserva cuenta ahora con 1,200 acres de terreno, vigilados y mantenidos limpios por decenas de voluntarios.