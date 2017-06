Calendario de eventos del Inland Empire

MOVIES A $1 DOLAR

INLAND EMPIRE: La compañía de cine ‘Regal Entertainment Group’ anunció el regreso del ‘Summer Movie Express’ en más de 300 cines Regal en todo el país, para la temporada de verano de 2017. Las funciones destinadas para niños se presentarán en cines de las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino. Cada martes y miércoles habrá dos funciones ($1 dólar ambas películas) iniciando a las 10 am. Para saber la ubicación de los cines participantes, visita: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express.

Entre las películas a exhibirse están Sing, Kung Fu Panda 3, Rio 2, The Secret Life of Pets, The Lego Batman Movie, Ice Age y más.

Cuando: Martes y miércoles desde el 20 de junio al 15 de Agosto a las 10 am

Dónde: Cines Regal en las ciudades de Riverside, Corona, Eastvale y San Bernardino

Contacto: www.REGmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express

CONSULADO SOBRE RUEDAS

CHINO: El Consulado de México en San Bernardino ofrecerá su ‘Consulado Sobre Ruedas’ del 14 al 17 de junio. Los interesados en obtener su pasaporte, matricula, acta de nacimiento y credencial de votar desde el extranjero pueden llamar para hacer una cita y saber los documentos oficiales que necesitan para tramitar sus documentos.

Cuando: Miércoles 14 de junio al sábado 17 de junio

Dónde: Templo de Sta. María Margarita. 12686 Central Ave. Chino

Contacto: 909.889.9836

VENTA DE LIBRO EN LA BIBLIOTECA

SAN BERNARDINO: La Biblioteca Pública de San Bernardino están planeando una venta de libros usados el sábado 10 de junio de 2017. El evento se llevará a cabo en la Sala de Amigos ubicada en la parte trasera de la Biblioteca Central Norman F. Feldheym. La única venta de miembros es de 9 am a 12 del mediodía. El público es bienvenido de 12 a 4 pm. Más de 10.000 libros estarán disponibles, por $1 o menos. Pregunte acerca de materiales de referencia gratuitos para los maestros. Para obtener más información, llame al 909-381-8251 o visite www.sbpl.org o www.facebook.com/SBPLfriends/

Cuando: Sábado 10 de junio de 12 a 4 pm

Dónde: Biblioteca Central Norman F. Feldheym. 555 W. 6th St. San Bernardino

Contacto: 909.381.8251

ALMUERZOS GRATIS DE VERANO

FONTANA: La ciudad de Fontana continúa su asociación con la Fontana Unified School Food Services este verano para ofrecer almuerzos y refrigerios a jóvenes de 18 años y menores, a través del Programa Libre de Alimentos para Verano de la Juventud. El programa se inició el martes 30 de mayo y estará hasta el viernes 28 de julio. Las fechas y los horarios varían en cada uno de los sitios participantes.

El folleto adjunto no incluye una lista completa de sitios participantes. Vea la lista completa en Recreation.Fontana.org o llame al (909) 349-6900.

Cuando: Del 30 de mayo al 28 de julio

Dónde: Diferentes locaciones (Cheque website www. recreation.fontana.org)

Contacto: 909.349.6900

CONCIERTOS GRATIS DE VERANO

FONTANA: El ayuntamiento de la ciudad dará inicio a la serie de conciertos de verano que se realizará al aire libre cada jueves iniciando este 8 de junio hasta el 27 de julio. Habrá una banda de música diferente cada semana. En el evento familiar se recomienda traer silla, manta y zapatos de baile. También habrá actividades para los niños.

Cuando: Desde el 8 de junio hasta el 27 de julio de 7 a 9 pm

Dónde: Veterans Park. 17255 Merrill Ave., Fontana

Contacto: 909.349.6900

PASEO EN BICICLETA POR EL RÍO SANTA ANA

RIVERSIDE: Disfrute de los senderos y del paseo durante el Festival Santa Ana River Trail Bike Ride (Paseo en bicicleta por el río Santa Ana), un evento gratuito que promueve un estilo de vida saludable y activo. Este evento es ideal para todas las edades y ofrece dos cursos, feria de salud y seguridad. Habrá actividades, entretenimiento, vendedores de comida, entre otros. Para más información, llame al (800) 234-7275.

Cuando: Domingo 11 de junio de 9 am a 12 pm

Dónde: Ryan Bonaminio Park. 5000 Tequesquite Ave, Riverside

Contacto: 800.234.7275

GRATIS ‘MOVIE NIGHTS’ FAMILIAR

FONTANA: El Ayuntamiento de la ciudad presentará dos películas para toda la familia. La primera será el 16 de junio en el Cypress Center en el que se exhibirá ‘Moana’, además de ofrecerse refrigerios y botanas gratis. La segunda película es para el 24 de junio y será ‘Sing’ que se presentará en el Mary Vagle Nature Center.

Cuando: MOANA el viernes 16 de junio de 6 a 8 pm/ SING el sábado 24 de junio a las 8 pm

Dónde: Cypress Center (8380 Cypress Ave, Fontana). Mary Vagle Nature Center (11501 Cypress Ave E, Fontana)

Contacto: 909.350.7600

POLICIA Y JUVENTUD UNIDOS

SAN BERNARDINO: El Instituto de Formación de la Policía (PTI) organiza una reunión (cena) del Ayuntamiento para aprender de los líderes comunitarios, los miembros jóvenes de la comunidad y la policía. Uno de los objetivos del ayuntamiento es proporcionar un ambiente seguro y abierto para comunicarse abiertamente con todas las personas sobre temas actuales y cómo hacer de la comunidad un lugar mejor. La cena será proporcionada para todos los participantes registrados.

Cuando: Martes 27 de junio de 5:30 a 7:30 pm

Dónde: Boys & Girls Club of San Bernardino. 1180 West 9th St.

Contacto: 909.723.1695. www.eventbride.com

TEMPORADA DE ALBERCAS

FONTANA: El ayuntamiento de la ciudad dio a conocer al público la nueva temporada de uso de las albercas en cinco lugares acuáticos, en donde se desarrollarán diferentes actividades recreativas además del uso de ellas. Una de las actividades a desarrollarse es el ‘Dive-in Movies’, donde se presentarán películas como Moana, Secret Life of Pets, Sing, Finding Dory, entre otras.

Las dos locaciones que exhibirán las películas son Heritage Pool (viernes) y Don Day Pool (Sábados), comenzando el 9 de junio hasta el 29 de julio. Para información de horarios y actividades visite Aquatics.Fontana.org o llame al 909.854.5111

Cuando: Del 9 de junio al 29 de julio (viernes y sábados de 7 a 9:30 pm))

Dónde: Heritage Pool (7350 W Liberty Pkwy) /Don Day Pool (14501 Live Oak Ave)

Contacto: 909.854.5111. Aquatics.Fontana.org

CONFERENCIA CANCER DE LA MUJER

RIVERSIDE: La organización Riverside Community Health Foundation invita al public a su conferencia del Cáncer de la Mujer, que se llevará a cabo el 17 de junio, en el Convention Center de la ciudad. Los boletos para asistir tienen un precio de $45 dólares, en el que se incluye desayuno y comida durante el evento. Para registrarse vaya a www.socalwcc.org.

Cuando: Sábado 17 de junio de 8 am a 4:30 pm

Dónde: Riverside Convention Center. 3637 5th. St.

Contacto: www.socalwcc.org