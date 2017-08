Mark Takano: 'Sigan luchando para que sus derechos se respeten'

RIVERSIDE>> El cambio climático, el programa DACA, las deportaciones silenciosas, la reforma sanitaria y la prohibición de los transgénero en el ejército, fueron algunos de los temas que se abordaron durante una sesión acalorada de preguntas y respuestas con Mark Takano, congresista demócrata por el Distrito 41—que abarca a las ciudades de Moreno Valley, Perris y Riverside—en el salón parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Sus mensajes fueron claros y tajantes: manténgase despiertos y no pierdan la esperanza. Sigan luchando por sus derechos. El pueblo unido jamás será vencido. Yo estoy contigo, no están solos.

Dalila Valdez, una joven veinteañera amparada bajo el programa DACA —por el que hace cinco años el presidente Barack Obama protegió de ser deportados a aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad—, expresó sus inquietudes ante Takano. “Si este programa se quita no sé qué pasara a mi trabajo y a mis estudios”, dijo, emotiva, Valdez, de Moreno Valley.

El congresista de ascendencia japonesa contestó diciendo que había dos proyectos de leyes en transcurso y si el presidente Donald Trump decidiera quitarlo, el Congreso iba a hacer todo lo posible para contrarrestarlo.

Luego contó una anécdota de su propia familia ya que sus abuelos y padres habían sido ingresados en campos de concentración para japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

El hecho que el gobierno de Estados Unidos les tratara de esa manera fue alejada de los valores que fundamentan nuestra democracia estadounidense, señaló Takano, ya que fueron juzgados por el simple hecho de su raza, por tener los ojos alargados, "se les consideraban traidores".

Tres tíos suyos estuvieron en el ejército y uno de ellos murió en combate a pesar de que el resto de su familia estaba en la prisión.

'Hay esperanza'

“Aunque el país no estaba siendo justo con ellos, ellos entendieron que este país iba a volver a los valores fundamentales. Tuvieron esa fe que las cosas iban a cambiar. Yo sé que esta incierto la situación pero no nos deberíamos preocupar demasiado porque, aunque no lo parezca, hay esperanza”, dijo el congresista de 56 años.

Andrés Mares Muro, de Riverside, quiso saber si los latinos podían confiar con el partido demócrata como lo han hecho en el pasado ya que estaba viendo cada vez más deportaciones de gente decente sin antecedentes penales. “Le voy a enseñar un dicho en español y es que ‘las palabras se las llevan el viento’ ”, comentó Mares Muro.

“Estamos viviendo en tiempos muy tenebrosos”, replicó Takano, añadiendo que el 90 a 95% de los demócratas apoyaban a la reforma migratoria. “Pero la verdad es que tenemos que seguir peleando. Tenemos que empezar aquí mismo en nuestras comunidades. Tenemos que mostrar que sabemos pelear pero con mesura, no sin perder el control, sino con disciplina. Tenemos que ser persistentes y nunca darnos por vencidos”.

“Gracias, Takano”, le dijo Mares Murillo.

“Pueden contar conmigo”, les reiteró a los reunidos.