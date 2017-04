Calendario de eventos del condado de Orange

FERIA DE RECURSOS PARA ADULTOS

SANTA ANA: El Consorcio de Educación para Adultos de Rancho Santiago invita a la comunidad a asistir la Feria de Recursos y Educación para Adultos que se llevará a cabo el sábado 22 de abril de las 11:30 am a las 3 pm. La feria se llevará a cabo en el Parque Centennial Regional. El estacionamiento y la entrada es gratuita.

Los participantes aprenderán sobre los programas gratuitos de educación adulta, futuras carreras y opciones de empleo, y recursos comunitarios.

El foro de información sobre inmigración “Entendiendo sus Derechos” se llevará a cabo de 1:30 a 3 pm.

La sesión es gratuita y abierta para los estudiantes y el público en general.

Para mayor información sobre la Feria de Recursos y de Educación para Adultos, favor de llamar al (714) 241-5700, o enviar un correo electrónico a sce_info@sac.edu o visite www.ranchosantiagoadulted.com.

Cuando: Sábado 22 de abril de las 11:30 am a las 3 pm

Dónde: Centennial Park. 2900 W. Edinger Avenue, Santa Ana

Contacto: 714.241.5700

41º FESTIVAL ANUAL DE VSA EN MAINPLACE

SANTA ANA: MainPlace Mall invita a la comunidad al 41 Festival Anual de VSA, "Friends Forever" (Amigos para Siempre), que celebra los logros artísticos de personas con discapacidades. El festival es presentado por el Departamento de Educación del Condado de Orange y VSA Orange County, la organización local de Artes y Discapacidades.

El festival anual de VSA se lleva a cabo cada primavera para culminar durante todo el año, la escuela y la comunidad basada en el programa de artes. El evento contará con talleres prácticos, demostraciones, actuaciones, y una exhibición de arte visual, sirviendo a todas las edades y todas las discapacidades.

Cuando: Sábado 29 de abril de 11 am a 4 pm

Dónde: Nivel 1 del Mall MainPlace. 2800 N Main St, Santa Ana

Contacto: 649.249.5189

EXPOSICIÓN DE ARTE PARA PREPARATORIANOS

CIUDAD DE IRVINE: La exposición anual de arte de la escuela preparatoria será del 5 al 26 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Irvine, con una recepción de apertura de 4 a 6 pm y un acto de poesía de 6 a 8 pm el viernes, 5 de Mayo.

El espectáculo multimedia presenta obras de arte originales - incluyendo dibujos, pinturas, fotografía, grabado, medios digitales, escultura y cerámica - producidos por estudiantes de las escuelas preparatorias de Irvine. La entrada y el estacionamiento son gratuitos.

Cuando: Del 5 al 26 de mayo (Apertura 5 de mayo de 4 a 8 pm)

Dónde: Centro de Bellas Artes de Irvine. 14321 Yale Ave, Irvine

Contacto: 949.724.6880. irvinefinearts.org

PLATICA CON EXPERTA EN ENFERMERIA

FULLERTON: La llamada ‘Living Legend’ (Legenda Viviente), Callista Roy, dará una plática en el Auditorio Mackey de Ruby Gerontology Center, ubicado en la universidad Cal State Fullerton. El evento está abierto al público y de forma gratuita.

Roy es ampliamente reconocida por crear el Modelo de Adaptación de Enfermería, una teoría que ve a los individuos como seres biológicos, psicológicos y sociales que deben adaptarse constantemente a sus entornos cambiantes.

Cuando: Jueves 27 de abril de 5 a 7 pm

Dónde: Cal State Fullerton. 800 N. State College Blvd., Fullerton

Contacto: 657.278.3336 (María Cardona). mcardona@fullerton.edu.

FERIA DEL TRABAJO PARA VETERANOS

ANAHEIM: La organización RecruitMilitary llevará a cabo una Feria del Trabajo para todos los veteranos militares, así como a sus conyuges con el fin de conectarse con empleadores. Este evento es completamente gratis para veteranos, , personal militar en transición, miembros de la Guardia Nacional, miembros de la Reserva y esposos militares.

Cuando: Jueves 27 de abril de 11 am a 3 pm

Dónde: Business Expo Center. 1960 S. Anaheim Way, Anaheim

Contacto: 800.226.0841. www.recruitmilitary.com. 404.702.3688. reena.obrien@recruitmilitary.com

PROGRAMA PARA ADQUIRIR ‘CASA MÓVIL’

GARDEN GROVE: El Ayuntamiento de la ciudad ofrecerá asistencia a los interesados en el mejoramiento de su ‘Mobile Home’ (Casa Móvil). Se dará orientación a solicitantes de bajos ingresos a través de préstamos perdonables a los residentes que califican, para rehabilitar su casa móvil.

Para calificar para el programa: la casa móvil debe estar en Garden Grove, el solicitante debe ocupar la casa móvil durante toda la vida del préstamo, y cumplir con los requisitos de ingresos actuales.

El programa es financiado por CalHOME a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

Cuando: Desde ahora hasta el 1 de octubre

Dónde: CalHOME Program

Contacto: 714.741.5789. www.ci.garden-grove.ca.us

‘KALEIDOSCOPE’ UNA EXPERIENCIA DE ARTE FAMILIAR

IRVINE: En la ciudad se llevara a cabo un día de actividades creativas para toda la familia, incluyendo jardines en miniatura, arte de papel y un taller de arte de fibra con la artista invitada Debbie Carlson. El evento es para niños de 5 años de edad en adelante. Se ofrecerán refrescos ligeros. Presentado en colaboración con Arts Orange County y el Departamento de Educación del Condado de Orange. Este evento es GRATIS.

Cuando: Sábado 29 de abril de 10 am a 1 pm

Dónde: Irvine Fine Arts Center. 14321 Yale Avenue

Contacto: 949.724.6880

CIENCIA EN EL PARQUE

ORANGE: OC Parks y The Cooper Center invitan al público a un festival familiar gratuito en que se celebra la arqueología, la paleontología, la historia, la cultura y la ciencia. El evento celebra la rica herencia del condado de Orange de historia natural, animales nativos y plantas, cultura indígena local y explorará el fascinante mundo de la ciencia con la comunidad. La entrada es gratis, solo se cobran $5 dólares por estacionamiento y $2 dólares la entrada al zoológico.

Cuando: Sábado 29 de abril de 10 am a 4 pm

Dónde: Parque Regional de Irvine (Irvine Regional Park). 1 Irvine Park Road, Orange

Contacto: 714.973.6835

JAZZ BAJO LAS ESTRELLAS

BUENA PARK: Celebre el Día Internacional del Jazz con ‘Jazz Under the Stars’ (Jazz Bajo las Estrellas), presentando a la artista Karen Briggs, el domingo 30 de abril a las 7 pm, en el Ehlers Plaza Event Center.

Cada año en el día internacional del jazz, se reconoce esta forma de arte internacional para promover la paz, el diálogo entre las culturas, la diversidad y el respeto de los derechos humanos.

Jazz Under the Stars es una noche sólo de jazz contemporáneo enérgico, soul y profundo que no se puede perder. La entrada general es de $ 21 por persona.

Cuando: Domingo 30 de abril a las 7 pm

Dónde: Ehlers Plaza Event Center. 8150 Knott Ave. Buena Park

Contacto: 714.562.3860. www.BuenaPark.com

CLUB DE COLOR PARA ADULTOS

BUENA PARK: La biblioteca Buena Park ofrecerá su curso ‘Club de Color Para Adultos’ con la intención de ayudar a las personas a superar el estrés y volver a su lado creativo. Este evento se llevará a cabo cada primer jueves de cada mes de 2 a 4 pm. Se proporcionaran lápices y marcadores de colores.

Para obtener más información, llame a la biblioteca al 714.826.4100 x125 o visite nuestra sucursal virtual en www.buenaparklibrary.org.

Cuando: Cada primer jueves del mes

Dónde: Buena Park Library. 7150 La Palma Ave.

PROGRAMA FAMILIAR DISCOVER NATURE

ANAHEIM: La ciudad invita a las familias todos los sábados y domingos por la mañana, a disfrutar de una excursión de una hora de duración, guiada por naturalistas a través del Oak Canyon, en la que también habrá una demostración de animales en vivo, historia y ecología.

Se recomienda llevar zapatos de punta cerrada, ropa cómoda y agua. Aunque el evento es gratis, se puede donar $5 dólares por familia. Para más detalles visite: http://www.anaheim.net/DocumentCenter/View/3128

Cuando: Sábados y domingos de 10:30 a 11:30 am

Dónde: Oak Canyon Nature Center. 6700 E. Walnut Canyon Rd. Anaheim, CA 92807

Contacto: (714) 998-8380 www.anaheim.net/ocnc