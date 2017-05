Residentes pretenden destituir al concejal Sal Tinajero y al alcalde Miguel Pulido

“No tengo miedo”, dice Tinajero; Pulido declina hacer comentarios

Tanto el concejal Sal Tinajero como el alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, se encuentran inmersos actualmente en procesos de destitución de sus cargos.

“Mi corazón está en Santa Ana”, declaró Tinajero a Excélsior. “Mi trabajo ha sido siempre ayudar a una vida mejor de la comunidad y romper los ciclos de pobreza”. Pulido declinó hacer comentarios.

Los esfuerzos para desbancar a Tinajero fueron dados a conocer el pasado 27 de abril. Hasta ahora él no ha recibido la documentación personal de notificación requerida, conforme a la Constitución de California y las leyes electorales del estado.

En el caso de Pulido, quien ha estado por 23 años en el poder, en un comunicado, Diego Gómez, director de relaciones públicas del grupo “Residentes de Santa Ana en contra de la corrupción” acusa al alcalde de presunta corrupción y de usar su cargo para enriquecimiento personal.

“NO PARA EL RACISMO”

Las quejas contra Tinajero indican que “consistentemente se ha opuesto a esfuerzos de seguridad para combatir el crimen y apoyar al Departamento de Policía de Santa Ana [que] tiene 60 oficiales menos en las calles”.

Argumentan que las balaceras se han incrementado 184% desde 2013; los homicidios han subido 85% desde 1993; los asaltos con armas mortales se elevaron a niveles no vistos desde los 90’s”.

“Híjole, esta gente no para el racismo que ellos tienen, pero no tengo miedo”, argumentó el concejal. “Lo han demostrado desde que me postulé en el año 2000”.

Posteriormente, en 2002 amenazaron con destituirlo de la Junta Escolar por promover clases bilingües. Al final, el destituido fue Nativo López.

Tinajero expresó que siempre lo han estado vigilando. Su primer movimiento político en 2006 fue solicitar audífonos y traducción para que la comunidad latina se enterara de la toma de decisiones, pero Thomas Gordon, ironizó al pedir un traductor al alemán, “porque en Santa Ana somos varios que hablamos ese idioma”.

“No te dicen que están en contra de ti, pero hacen ese tipo de comentarios con trasfondo racista”, manifestó Tinajero. “Las raíces racistas están ahí…después se molestaron porque revertimos que se multara a las personas porque los tendederos de ropa se veían desde la calle. Eran leyes que ellos impusieron cuando tenían el poder”.

El grupo de ciudadanos descontentos por sus posturas señalan, también, que “luchó para mantener al [ex] administrador de la ciudad David] Cavazos, a pesar de que estaba teniendo una relación inapropiada con una subordinada; mintió a la ciudad sobre estadísticas de criminalidad y abusó del presupuesto de la ciudad resultando en un déficit estructural de $17 millones”.

“UN INSULTO A LA INTELIGENCIA”

Tinajero se defendió al señalar que “es un insulto a la inteligencia de nuestra comunidad que me quieran culpar de todo lo que pasa en la ciudad; tenemos que pelear con mucha energía para derrotar este movimiento”.

Consideró que los 24 integrantes de la campaña de destitución defienden “una mentira y desafortunadamente están tratando de engañar al público”.

Destacó que en los últimos años ha apoyado al SAPD, al construir el programa Weed & Seed [Siembra y Cosecha] donde se destinaron más policías en las áreas más difíciles de la ciudad: las zonas de departamentos en las calles Townsend y Minnie.

“Votamos a favor de obtener 50 policías más y esto lo hicimos desde 2014”, aseveró. “También votamos para incluir las cámaras pegadas al cuerpo de los policías para proteger a la comunidad y a los policías de falsos cargos en su contra”, directrices respaldadas por el ahora ex jefe de policía, Carlos Rojas.

“MANIPULAN LAS ESTADÍSTICAS”

Consideró que, si bien los índices de criminalidad aumentaron recientemente, sus detractores “manipulan las estadísticas porque las comparan con [el año] 1993”.

Tim Rush, uno de los organizadores de la campaña contra Tinajero dijo al OC Register que “con la delincuencia en aumento y ahora en niveles casi históricos, la mala toma de decisiones con respecto al liderazgo de la ciudad, incluido el gerente de la ciudad, el jefe de policía, etc., junto con el tono anti-establecimiento y anti-gobierno de estas acciones, ya no sentimos que los [funcionarios] elegidos como el Señor Tinajero deben estar en puestos de autoridad.

Como respuesta, el funcionario público expresó: “La realidad es que yo soy concejal y maestro…Yo no dirijo a quienes cometen cualquier crimen en la ciudad; ellos tratan de engañar a la comunidad y ponerme a mi toda la culpa”.

BATALLA CONTRA MIGUEL PULIDO

Desde el 6 de abril, un comité de residentes recibió la aprobación para comenzar la recolección de firmas para destituir a Miguel Pulido, de quien Diego Gómez expresó que “en febrero de este año, [con su voto] “mató” $500,000 en fondos necesarios para programas comunitarios extracurriculares y para jóvenes que fueron aprobados previamente porque no beneficiaron a los intereses especiales de Miguel Pulido

En el comunicado de prensa, Gómez destacó que “en febrero de este año, Miguel Pulido votó por dejar que un mal policía despedido por conducta criminal, volviera de nuevo a la policía.”.

Asimismo, se indicó que este año, “Miguel Pulido retrasó indefinidamente vivienda de bajos ingresos, muy necesitada y pre-aprobada por nuestros residentes, porque no beneficiaba a ninguno de sus intereses personales”.

Finalmente, la petición de destitución señala que una investigación de la ciudad halló “el encubrimiento de una transacción de bienes raíces por parte de Miguel Pulido, que le beneficio [con] $200, 000, [y] concluyó que era muy probable que constituyera una violación voluntaria de la sección de código 1090 del gobierno estatal, que prohíbe a los funcionarios públicos tener un interés financiero en los contactos de su agencia pública”.

Pulido fue multado con más de $ 15,000 por la Comisión de Prácticas Políticas Justas y un juez de la Corte Superior del Condado de Orange por 11 infracciones por no revelar sus intereses financieros y, en un caso, votar sobre un asunto en el cual tenía intereses financieros. El FPPC determinó, -y el alcalde estuvo de acuerdo- que su voto sobre el asunto era “más que una inadvertida supervisión”.