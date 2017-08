Pujols de los Angelinos tiene en la mira a Sosa en lista de jonrones

Albert Pujols seguirá haciendo historia en este 2017.

Con 608 jonrones de por vida, Pujols está a uno de empatar a Sammy Sosa en el octavo puesto de todos los tiempos y el primero para un jugador nacido fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, y como ha sido su costumbre, no quiso darle importancia al hito.

"No pienso en eso", dijo Pujols. "Mi meta es venir aquí todos los días y si pasa, pasó. Si no pasa, no hay problema. Habrá otro día. Yo no tengo control de esa cosas".

Después de Sosa, Pujols tendría por delante a Jim Thome, en el puesto siete de todos los tiempos.

El también primera base y bateador designado la sacó 612 veces en su carrera. El escaño seis es de Ken Griffey Jr. y sus 630 bambinazos. En el quinto lugar, un poco más lejos, se ubica Willie Mays (660).

Pujols llegó al partido de ayer ante los Filis con promedio de .233, porcentaje de embasarse de .284 y slugging de .99, las cifras más bajas de su carrera. Pero desde el domingo pasado, tiene de 13-7 con tres jonrones y nueve empujadas en sus últimos tres juegos.

"No pienso en estas cosas como piensan ustedes", dijo Pujols. "Es tan sencillo como eso".

Es por eso que en cada partido que juegue en esta temporada, el dominicano está más cerca de amarrar su lugar en la historia del beisbol de Grandes Ligas.