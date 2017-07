Los Ángeles.- Ante el estreno de la segunda temporada de la serie "El Vato" el próximo 27 de agosto en el canal Universo, el cantante mexicano y ahora actor El Dasa mostró en una entrevista con Efe su intención de seguir explorando el mundo de la interpretación y abrió las puertas al cine en el futuro.

"Yo quiero más. De 'El Vato', para arriba. Así es mi forma de ser y no me gusta quedarme en la zona de confort. Ya no es por fama o por éxito: es como que llega un punto de que si soy hiperactivo, quiero más", apuntó el artista cuyo nombre original es Dasahev López Saavedra.

Aunque subrayó que primero es cantante y luego actor, El Dasa sí admitió que tras la buena acogida de la primera temporada de "El Vato" se toma la actuación como algo "más en serio" y sin ningún temor: "Ya saben que yo soy muy atrevido".

Inspirada libremente en la carrera artística de El Dasa, la serie "El Vato" regresará con una segunda tanda de episodios en la que continuará retratando la vida de un cantante mexicano que intenta hacerse un hueco en Los Ángeles con la ayuda de su círculo de amigos.

Efe asistió en mayo a una jornada de rodaje de "El Vato" en Universal Studios en Los Ángeles, donde el coral reparto de la serie aprovechaba cada momento de descanso para juguetear y enredar como si fueran más una pandilla de amigos que un reparto televisivo.

"Desde la primera temporada hicimos una gran química y ahora se ha afianzado más, dentro y fuera de escena", señaló la actriz Cristina Rodlo, mientras que El Dasa puso un ejemplo de la amistad del cuarteto que completan Ricardo Polanco y Gustavo Egelhaaf: "Terminando esto nos vamos a Las Vegas. Con eso te digo todo".

Los intérpretes aseguraron que en esta segunda temporada habrá más aventuras y amor, sin perder de vista que la música sigue siendo central, aunque sobre todo destacaron que los nuevos episodios de "El Vato" traerán mucho humor.

"En la primera temporada estás explorando, estás conociendo a tu personaje, lo estás haciendo tuyo. Y cuando llega la segunda temporada está claro quién eres, cómo reaccionarías y la dinámica entre los cuatro personajes", indicó Ricardo Polanco.

Sin adelantar grandes detalles de la trama, los artistas sí abordaron que, tras el final de la primera temporada en la que El Vato se quedaba prácticamente solo, en los nuevos episodios habrá una reconciliación del grupo.

"Ellos se encargan de volverme a decir que no pasa nada, que pase lo que pase siempre vamos a ser amigos. De eso es lo que trata al final esta serie: de dar un mensaje a la gente de amistad", dijo El Dasa.

Además, destacó que "El Vato" recrea la historia de los "inmigrantes latinos en busca del sueño americano", por lo que consideró que al público le resulta fácil identificarse con la historia.

"Cada quien se puede identificar con esta serie, viniendo de España, de Argentina, de Centroamérica, de donde sea. Por eso queremos decir a la gente que 'El Vato' es una historia de todos. Todos tenemos un Vato en nuestra familia, todos somos El Vato por dentro", añadió.

En otro sentido, El Dasa señaló que la serie también refleja el lado "real" del mundo del espectáculo, la cara oscura de la fama y el éxito, que definió como "la dualidad del artista": de pasar de estar frente a cientos de personas a llegar "solo al cuarto de tu hotel".

Por último, El Dasa explicó que su nuevo disco se estrenará a la vez que la serie e incluirá el tema "El Hijo del Desierto"

"Ahora estoy en una etapa muy bonita, un giro muy positivo. Ahora escribo mucho sobre eso. Quiero ver a la gente bailando, quiero ver a la gente alegre... Y el amor, que nunca puede faltar en mi vida", concluyó.