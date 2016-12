Después de 13 semanas de capacitación, decenas de madres de familia voluntarias en la Escuela Primaria Wilson se graduaron como facilitadoras para que sus hijos sean exitosos en la vida., gracias al programa “Hijos Altamente Capaces” que ayuda a crear estudiantes con importantes valores de amor, respeto, responsabilidad y desarrollo de sus propias capacidades.

Luego de intensas sesiones de aprendizaje y entrenamiento, las clases que comenzaron el 4 de octubre y culminaron el 23 de diciembre con un convivio y entrega de diplomas, a cargo de Patricia Gómez, coordinadora de programas para padres del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD).

A partir del ciclo escolar 2010-11, el exitoso programa se expandió a la mayoría de las 64 escuelas del SAUSD, y del mismo han surgido madres de familia que se ha convertido en facilitadoras y educadoras de otros padres, capacitadas para alcanzar el éxito académico y personal de sus hijos en todos los niveles.

“El objetivo del programa es que los participantes recuerden sus valores cuando eran niños y se los enseñen a sus hijos”, dijo Ana Ilda Mena, líder del programa. “Se enseña respeto, apoyo, honestidad, integridad y servicios a otros”.

El programa contiene 40 activos esenciales para un desarrollo positivo que ayude a los jóvenes a crecer sanos, interesados en el bienestar común, a ser responsables y que salgan adelante en la vida.

De la misma forma, las madres aprenden a reconocer que no se hacen ningún favor pretendiendo que todo está bien en sus hogares, cuando la realidad puede ser distinta.

“Yo tuve que cambiar; desde jovencita mis padres no me daban cariño ni cuidado. Crecí sola desde chiquita”, recordó Patricia Hernández, una facilitadora del programa, de 41 años de edad. “Cuando salí embarazada, a los 16 años, me fui de la casa”.

María se fue a vivir a un departamento con unas amigas. Tuvo a su niña y fue madre soltera por un año. Luego se juntó con su esposo y ahora es madre de cuatro hijos: María Guevara (23), Jesús (19), Liliana (8) e Ignacio (5).

Esta mujer traída a Estados Unidos a los 9 años desde Sahuayo, Michoacán superó sus miedos, depresión y frustraciones con tratamiento médico y respaldo de otras madres del programa.

“Me integré al programa en 2012 y me ayudó en la autoestima de mi propia persona y a no depender solamente de mi esposo [Martin Guevara]”, dijo. “Antes él no me apoyaba, pero ahora sí; hemos aprendido y enseñamos cómo comunicarse con los hijos, y al esposo a que muestre su cariño, amor y apoyo”.

Patricia Gómez, coordinadora de programas para padres del SAUSD dijo que en el distrito colaboran unos 90 facilitadores que han llevado el programa Hijos Altamente Capaces” a unos 1,200 padres de familia, entre quienes se hizo énfasis para desarrollar el sentido de comunidad y ayuda mutua con la escuela de sus hijos.

“He notado que, aunque los padres no estén presentes en la escuela, una vez que toman el programa, desde su hogar están atentos al avance de los ninos”, dijo Gómez. “Si notan algo con lo que no están de acuerdo o las expectativas académicas de los ninos, es cuando intervienen en la escuela y abogan por programas, tutoría y ayuda después de la escuela”.

Por su parte, Ligia Hallstrom, directora de Wilson Elementary School, Ligia Hallstrom reconoció las virtudes del programa y la dinámica de superación conquistada por las graduadas.

“Este aprendizaje obtenido por ustedes las va a elevar y poner en una posición donde ustedes serna lideres para otros padres y mujeres”, dijo. “A veces, la sociedad nos limita de lo que podemos hacer porque somos mujeres, pero este país da muchas oportunidades, y ustedes abrieron las puertas y al hacerlo provocarán un efecto dominó que influirá en la vida de otras personas”.

Justo como el efecto de la relación amistosa y de liderazgo cuando Ana Ilda Mena influyó en la vida de la vida de Patricia Hernández.