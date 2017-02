Lin Miranda, la esperanza latina en los Oscar

Los Ángeles – El músico de origen puertorriqueño Lin Manuel-Miranda, por su aportación a la banda sonora de “Moana”, y el mexicano Rodrigo Prieto, por la fotografía de “Silence” de Martin Scorsese, se postulan como las principales bazas hispanas en unos Óscar con escasa presencia latina.

La delegación iberoamericana en los premios de la Academia de Hollywood la completará el español Juanjo Giménez, nominado a la estatuilla al mejor corto por “Timecode”.

Lin Manuel-Miranda defenderá su canción “How Far I'll Go” de la cinta animada de Disney "Moana".

La Academia confirmó, además, que el puertorriqueño actuará en directo en la ceremonia de entrega de los galardones interpretando ese tema.

También están nominadas la canción “Audition (The Fools Who Dream)” de “La La Land”, el tema “Can't Stop The Feeling” de la cinta “Trolls”, y “The Empty Chair” del documental “Jim: The James Foley Story”.

“Me siento súper orgulloso de ser parte de la conversación, pero para mí el premio es ser nominado y poder ir a la fiesta (...). Poder ir a los premios y encontrar (gente vestida de) etiqueta y llevar a mi mamá que siempre veía los premios conmigo desde que era chiquito, ese es el premio para mí”, aseguró el artista en una entrevista reciente con Efe.

El mexicano Rodrigo Prieto se presentará en el teatro Dolby de Los Ángeles con su nominación bajo el brazo por la fotografía de “Silence”, la última cinta del director Martin Scorsese.

Se trata de la segunda vez que Prieto acude como candidato a los Óscar puesto que ya fue aspirante a la estatuilla por su desempeño en la cinta “Brokeback Mountain” (2005) de Ang Lee.

Prieto se las verá en esta ocasión con Bradford Young (“Arrival”), Linus Sandgren (“La La Land”), Greig Fraser (“Lion”) y James Laxton (“Moonlight”).

Si Prieto se hiciera con el premio sería el cuarto Óscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el triplete obtenido por Emmanuel Lubezki con “Gravity” (2013), “Birdman” (2014) y “The Revenant” (2015).

El director español Juanjo Giménez ha cosechado numerosos elogios por su cortometraje “Timecode” y ahora aspira a ponerle la guinda en la ceremonia de los Óscar.

“Timecode” se enfrentará por el galardón al mejor corto de ficción a “Ennemis Intérieurs”, de Sélim Azzazi; “La Femme et le TGV”, de Timo von Gunten; “Silent Nights”, de Aske Bang; y “Sing (Mindenki)”, de Kristof Deák.

“Cuando haces un corto o una película, nunca piensas en los premios o los reconocimientos. Pero una vez que vienen, hay que hacer las cosas lo mejor posible”, reconoció el cineasta catalán en una conversación reciente.