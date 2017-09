El secretario de Salud dice que pagará sus polémicos vuelos privados

Washington.- El secretario del Departamento de Salud, Tom Price, aseguró que los ciudadanos no tendrán que pagar "ni un centavo" por los polémicos vuelos privados utilizados en varios de sus viajes oficiales y que habrían costado cientos de miles de dólares a las arcas del Estado.

"Hoy mismo enviaré un cheque personal al Departamento del Tesoro por los gastos ocasionados por mis viajes en vuelos chárter. Los contribuyentes no tendrán que pagar ni un centavo por mi asiento en estos aviones", anunció Price a través de un comunicado con el que quiso zanjar la polémica.

El escándalo estalló el pasado viernes cuando el diario Político denunció que, sólo desde el mes de mayo, Price había incurrido en unos gastos superiores a los 300.000 dólares en 24 vuelos privados.

La publicación señalaba que la mayoría de estos viajes se produjeron entre ciudades estadounidenses en las que existen rutas comerciales que podrían haber servido al representante del Gobierno para realizar sus viajes sin generar gastos adicionales al erario público.

Esta situación llevó al presidente, Donald Trump, a declarar este miércoles que no estaba "contento" con la actitud del secretario y dio a entender que sopesaba la opción de despedir al máximo responsable de la cartera de Salud.

Price, que ha reconocido no haber sido "suficientemente sensible" con los contribuyentes, se ha comprometido a colaborar con la investigación interna abierta por el Departamento de Salud, a no volver a tomar ningún vuelo privado en el ejercicio de sus funciones y a pagar estos viajes de su propio bolsillo.

Unas horas antes de que el cirujano ortopédico y antiguo congresista republicano entonara el "mea culpa", la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó de que el Gobierno iba a investigar el asunto y que pretendía acabar con este tipo de abusos.

"Es algo que ciertamente estamos mirando con vistas al futuro y hemos pedido que se ponga fin al uso de vuelos chárter, en particular en el Departamento de Salud", dijo Sanders durante su habitual comparecencia ante los medios.

La de Price no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el actual Ejecutivo debido a los dispendios de algunos de sus miembros.

A finales de verano, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, provocó un aluvión de críticas por desplazarse, junto con su mujer, a Kentucky, donde fue visto disfrutando del eclipse total que ese día pudo verse desde diversos lugares del país.

Apenas unas semanas más tardes, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, tuvo que defenderse de las acusaciones de pasarle la factura al Gobierno de los viajes oficiales que realiza en su avión privado.