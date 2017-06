Putin habla sobre Trump acerca del cambio climático en medio de la conmoción

San Petersburgo.- El presidente ruso, Vladímir Putin, que trata de normalizar las relaciones de Moscú con Washington, habló sobre su colega Donald Trump en medio de la conmoción creada por abandonar EEUU el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Ante un multitudinario auditorio internacional de políticos y hombres de negocios, Putin evitó criticar a Trump por su polémica decisión, al ser preguntado en el Foro Económico de San Petersburgo por la moderadora del debate principal, la famosa periodista estadounidense Megyn Kelly.

"Yo no juzgaría a Trump, porque fue el presidente (Barack) Obama quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que éstas no están debidamente pensadas. Tal vez, piensa que no existen los recursos necesarios", dijo Putin.

El jefe del Kremlin admitió que EEUU podría haber optado por modificar sus obligaciones sin salirse del tratado, ya que este documento es solo "un acuerdo marco", pero dijo que "ya no se puede rebobinar" y que es el momento de trabajar conjuntamente.

Cuando la moderadora recordó que otros líderes europeos criticaron a Trump, Putin comentó irónico: "Yo no estoy entre los líderes europeos. Por lo menos, eso es lo que piensan ellos".

Y más a favor de Trump comentó: "No conozco el detalle de sus declaraciones, pero creo que dijo que le gustaría revisar estos acuerdos o firmar uno nuevo".

Recordó que el Acuerdo de París solo entrará en vigor en 2021, por lo que -dijo- "si todos trabajamos constructivamente, podremos llegar a un acuerdo".

"Don't worry, be happy", le dijo en inglés a la antigua periodista estrella de la cadena conservadora Fox, que saltó a la fama por criticar sus enfrentamientos con Trump durante la campaña electoral en EEUU.

A ese respecto, Putin volvió a rechazar la supuesta injerencia de Moscú para favorecer al actual inquilino de la Casa Blanca y recomendó a aquellos que promueven la campaña informativa antirrusa en EEUU que se tomen un calmante.

"Esto es histeria y no para. ¿Quieres un calmante? ¿Alguien tiene un calmante? Que se lo den", dijo Putin dirigiéndose al auditorio, que reaccionó con humor.

Se refería a la insistente saga de informaciones en los medios estadounidenses sobre los contactos mantenidos por el embajador ruso en EEUU, Serguéi Kisliak, antes de que Trump llegara al poder en enero pasado.

"¡Pues vaya catástrofe! Nuestro embajador se ha reunido con alguien. ¿Y qué debe hacer un embajador? Es su trabajo, para eso se le paga. Debe celebrar reuniones, discutir asuntos y llegar a acuerdos", señaló.

El líder ruso destacó que ha leído los informes de inteligencia de EEUU sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales y no encontró "nada concreto", sólo "suposiciones y conclusiones en base a suposiciones".

Y dijo que todo ello le recuerda al antisemitismo: "Los judíos son culpables de todo".

En su intervención en la sesión plenaria del "Davos ruso", Putin confirmó que Rusia está saliendo de la crisis y que el PIB encadena ya el tercer trimestre de crecimiento consecutivo.

"Ha empezado una nueva fase de crecimiento en la economía. El PIB de Rusia crece el tercer trimestre consecutivo y acumula en abril, según datos preliminares, un incremento del 1,4 por ciento", dijo el jefe del Kremlin, que ofreció distintos datos macroeconómicos para apoyar su apreciación.

"Durante las reuniones celebradas en el marco del foro, los inversores y los empresarios extranjeros han destacado la gran calidad de la política macroeconómica rusa. Para ellos es un argumento de peso para trabajar en el mercado ruso", subrayó Putin.

Al respecto, la moderadora le señaló que aparentemente ese crecimiento en Rusia va de la mano de la desigualdad, que el 70 por ciento de la riqueza está en unas pocas manos y que en sus conversaciones con rusos "algunos me dicen que no tienen para vivir".

"Reconocemos el problema, que existe además en muchos países, y el Estado debe emplear sus herramientas para ayudar a la redistribución de los recursos", dijo Putin.

Entre otros beneficios sociales mencionó una ayuda para las madres de varios hijos y le dijo Kelly: "Sé que usted tiene tres hijos, así que si fuera rusa recibiría esa ayuda".