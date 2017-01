Es Cristiano Ronaldo The Best

Por cuarta vez en su carrera, el delantero portugués Cristiano Ronaldo es nombrado por la FIFA como el mejor jugador del mundo, en la gala The Best que se realizó en Zúrich, Suiza.

El atacante, que con el Real Madrid ganó la Champions League y el Mundial de Clubes, mientras que con su selección obtuvo la Eurocopa, ganó el FIFA World Player of The Year en 2008 y en 2013 y 2014 se llevó el Balón de Oro, que en esos años estuvo asociado con el organismo rector para entregar el reconocimiento.

En 2008 y el 2016 levantó el Balón de Oro, siendo entregado únicamente por la revista France Football en dichas ocasiones.

El argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann estaban también nominados al premio.

FIFA creo The Best a partir de este año y Ronaldo lo ganó. El portugués también fue parte del 11 ideal del 2016. Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez completaron el equipo ideal.

En mujeres, la estadounidense Carli Lloyd, del Houston Dash, fue nombrada por segundo año consecutivo como la mejor jugadora del año.

Por su parte, el entrenador Claudio Ranieri fue otorgado el premio a el mejor del año. El italiano hizo historia al guiar al Leicester City al título de la Liga Premier. Además, el reconocimiento se lo dio Diego Armando Maradona.

Ranieri le ganó al campeón de la Champions, Zinedine Zidane (Real Madrid) y de la Eurocopa, Fernando Santos (Portugal).

En otros premios la alemana Silvia Neid se lleva el premio para entrenadora femenil. Ella comandó a la selección teutona a la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.

Mohd Faiz Subri de Malasia ganó el Premio Puskas al mejor gol del año. El logró su tanto el 16 de febrero en el duelo Pulau Pinang vs. Pahang, este último su club.

Las aficiones del Borussia Dortmund y Liverpool ganaron el premio The Best Fan Award por cantar juntos 'You'll never walk alone' durante el 30 aniversario de la tragedia de Hillsborough.

En la ceremonia también se recordó al Chapecoense, club brasileño que en noviembre pasado perdió a casi todo su plantel y cuerpo técnico en un accidente aéreo. Y FIFA otorgó el premio de Fair Play (Juego Limpio) al club colombiano Atlético Nacional por solicitar declarar en honor campeón de la Copa Sudamericana a el Chapecoense .