Guardado solicita unión no sólo en la tragedia sino para salir adelante como País

Andrés Guardado, volante del Betis y capitán de la Selección Nacional, pidió a los mexicanos seguir unidos, no sólo en la tragedia del sismo sino para salir adelante como País.

En entrevista, el canterano del Atlas espera que la solidaridad se mantenga siempre.

"No se trata de ayudar solamente ahora que se necesita y que hay ciertas necesidades, toda ayuda es buena, pero si nosotros como mexicanos somos capaces de seguir unidos, con esta solidaridad, con este apoyo seguramente saldremos adelante. Es un proceso muy lento, un proceso a largo plazo, se necesita que todos estemos con la misma iniciativa y solidaridad para que realmente nos levantemos y estas familias afectadas tengan una vida normal.

"Lo positivo es ver como mexicanos nos estamos uniendo, realmente nos hemos dado cuenta de que somos capaces de hacer grandes cosas como País.

"Que nos sirva de parteaguas para que realmente sea un cambio como País, un cambio como sociedad y que realmente somos capaces de hacer muchas cosas si estamos unidos", aseguró el mediocampista.

Guardado, quien tiene una Fundación en Guadalajara que mandará ayuda a Morelos, relató el emotivo momento que vivió en el Santiago Bernabéu, donde se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas.

"Ha sido el minuto de silencio más emotivo que he vivido desde que me dedico al futbol, me pasaba por la cabeza todo lo que está viviendo mi País, mi gente y con mucha tristeza lo viví", comentó.