Tenía dos pianos en su departamento de Madrid, algo incómodo para quien tiene que practicar su oficio con regularidad tratando de no molestar a los vecinos.

Sin embargo, Javier Perianes empezó a escuchar aplausos de otro departamento, o reclamos de que no tocaba lo suficientemente fuerte… y, en una ocasión, un vecino le hizo el reclamo más preciso.

“¿No cree usted que está tocando demasiado lento el primer concierto de Brahms?... Pero si así le gusta, no importa”

Esas anécdotas que Perianes contó a la Cadena SER, revelan un poco el talento de quien es considerado el mejor pianista de España que se presentará en la Sala de Conciertos Walt Disney del 29 de septiembre al 1 de octubre, junto con Gustavo Dudamel.

En esta primera ocasión que colabora con Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles, interpretarán el Concierto para piano No. 27 de Mozart, que fuera una de sus últimas composiciones.

“Pero eso no significa que haya sido el concierto en el que Mozart ya estaba viendo la cara de la muerte”, dice Perianes. “Como sabemos, Mozart murió muy joven (1756 –1791), pero este concierto muestra la madurez pero con la misma frescura del joven”.

Para Perianes, quien reside con su esposa Lidia en Sevilla, quien también es pianista, la popularidad de Mozart, que se incrementó con la película “Amadeus” fue buena entre el público en general, aunque para la comunidad artística no cambió mucho se valoración.

“Yo creo que no hay suficiente información como para saber si realmente era así su personalidad. Yo creo que era más interesante que en la película misma”, dice.

Perianes es un gran partidario de enseñar la educación musical en las escuelas.

Procedente de una familia humilde sin antecedentes musicales, en un pequeño pueblo de Andalucía, gracias a los esfuerzos de sus padres, consiguió estudiar música en Sevilla primero y en Madrid más tarde, convirtiéndose rápidamente en uno de los pianistas más famosos de España.

A los 17 años, fue uno de los músicos más jóvenes en recibir el Premio Nacional de Música de España, entre los que se cuentan Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé, Andrés Segovia y Alicia de Larrocha.

Además de sus conciertos en Los Ángeles, destacan su debut en los BBC Proms en el Royal Albert Hall junto a la Orquesta Sinfónica de la BBC y su actuación con el Wiener Philharmoniker en el Festival de Bregenz.

En el 2012 fue nominado al premio Grammy Latino Mejor Álbum Clásico por su grabación de las Noches de Falla en los jardines de España con la Sinfónica de la BBC.

A pesar de que esta será la primera vez que trabaje con Gustavo Dudamel, en 2016 actuó con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el director Diego Matheuz en Caracas.

LA CASUALIDAD

Javier cuenta que la música llegó casi por casualidad.

“En la banda de mi pueblo necesitaban a un niño, y mi padre casi me iban a comprar un clarinete, ‘para domesticar a la fiera’ de 8 años, pero en unas vacaciones a la playa, una tía que es profesora de música se enteró… y pidió permiso para enseñarme a tocar el piano”.

La tía Isabel le hizo creer que tocar el piano era como tener la orquesta completa lo convenció de que se dedicara a ese instrumento.

Nacido en Nerva, en 1978, un municipio español de la provincia de Huelva, Andalucía, que en el año 2010 contaba con una población de 5, 945, Perianes ha trabajado con famosos directores como Zubin Mehta.

Para él, aunque la tecnología cibernética ha traído grandes cambios que permiten a la mayoría de personas escuchar la música sinfónica de los Grandes Maestros, asistir a las salas de conciertos sigue siendo una experiencia única e irremplazable.

“Se ha conseguido una gran calidad de sonido con los modernos aparatos, pero no existe esa magia que hay con la música en vivo… Me gusta pensar que esa gente que no puede ir a una sala de conciertos, por lo menos tiene una alternativa”.