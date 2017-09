Álvarez y Golovkin dos estilos distintos que perfilan una gran pelea

LAS VEGAS, EU- Saúl Álvarez y Gennady Golovkin son los boxeadores que buscan el sábado la supremacía de los pesos Medianos, pero los dos actúan diferentes en el ring.

"Canelo" se ha convertido en un gran contragolpeador y alguien que se sabe quitar golpes, mientras "GGG" es un púgil frontal, que busca el choque, trata de terminar todo con un golpe.

Saúl 'Canelo' Álvarez

Velocidad: Tira combinaciones a gran velocidad. Sabe conectar bien arriba y abajo y tiene uppercuts muy dañinos.

Pegada: La derecha al rostro es su golpe letal -precedida por una finta de izquierda-. Ha lastimado así a varios rivales -como Amir Khan, a quien noqueó-, aunque también llega a conectar de forma similar con la zurda.

Defensa: Sus movimientos de cintura le facilitan contrarrestar los ataques. No es blanco fijo. Tiene piernas para salir cuando lo atacan.

Inteligencia: Respeta a los rivales y es consciente de sus habilidades. En sus duelos recientes muestra que ha aprendido a contragolpear de manera fulminante.

Gennady Golovkin

Velocidad: Maneja el jab de manera excelsa, que da pie a que saque golpes de poder. No presume una velocidad inmensa en ráfaga de golpes, pero es acertado.

Pegada: Su golpeo es castigador. Ha ganado el 90 por ciento de sus duelos por nocaut. Sus volados, tanto izquierdo como derecho, son veneno. Casi siempre busca el rostro o la quijada, pocas veces el cuerpo.

Defensa: Va siempre hacia el frente, por lo que descuida ocasionalmente su defensa. No sabe ir hacia atrás. Su mejor defensa es el ataque.

Inteligencia: Le gusta intercambiar golpes. No se detiene a pensar en las consecuencias. Busca siempre el blanco fijo.