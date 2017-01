Héctor Bonilla y Jacqueline Bracamontes, llaman a la tolerancia en 'Un Padre no Tan Padre'

La moraleja que busca dejar la película 'Un Padre no tan Padre', que se estrena este próximo viernes 27 de enero en los Estados Unidos, es que aprendamos a dejar de lado los prejuicios con los que muchos vivimos a diario.

Al menos eso es lo que espera Jacqueline Bracamontes, la exreina de belleza de México y quien interpreta a Alma en la cinta dirigida por Raul Marinez.

“Es una película que te llegará al corazón”, asegura la tapatia en entrevista telefónica. “Esta cinta es un llamado a la tolerancia, al respeto y al amor”, agrega.

En la película comparte escena con actores como Héctor Bonilla (Don Servando), quien se lleva el protagónico, Benny Ibarra (Fran), y Sergio Mayer Mori (René), entre otros.

La divertida historia se centra en la vida de don Servando, un hombre de edad avanzada y gruñón, quien al ser desalojado del asilo, se tiene que ir a San Miguel de Allende a vivir con su hijo menor.

Este, quien ha ocultado la existencia de Don Servando a su hijo René y a su novia Alma, vive con un grupo de personas en algo muy parecido a las como comunas hippies de la década de los 60.

La paz con la que viven los residentes de esta casa, entre quienes están una persona que consume marihuana y una pareja del mismo sexo, se interrumpe cuando llega don Servando, quien es muy conservador y a quien le escandaliza todo lo que ve.

Todos tenemos algo de Don Servando

“Yo siempre digo que todos tenemos algo de Don Servando, talvez no tan al extremo como él, que es totalmente intolerante, [pero] llegamos a situaciones en que juzgamos, no respetamos y no toleramos”, esboza la actriz tapatía que representó a México en Miss Universo en 2001.

La película aborda temas que generan un gran debate en México y en muchos hogares de América Latina: el matrimonio del mismo sexo y el uso de la marihuana medicinal.

"Esta película me enseñó a ser tolerante. Entendí de una forma más clara en que debemos ser tolerantes en la vida", platicó la actriz quien filmó su participación embarazada de Renata, su tercera hija.

La actriz, quien este año lanzará su libro ´La Pasarela de Mi Vida´ y que promociona su marca con una línea de zapatos, hizo la invitación a todos los lectores para que disfruten de una película filmada con mucha pasión.

"A todos mis paisanos, mis no paisanos y hasta los gringos que vayan a ver la película, les va a encantar", dijo Bracamontes. "Se van a reir mucho y van a salir con ese sentimiento bonito que a mi me gusta salir del cine".

BOLETOS GRATIS

¿Quieres boletos gratis para ver Un Padre No Tan Padre en Orange este próximo 25 de enero, 2017? Estaremos entregando cuatro boletos por persona, ¡solo necesitas enviar un correo a excelsior@scng.com o hablarnos al 951-368-9330.

El preestreno será el día Miércoles 25 de enero / 7:30PM en el AMC Orange 30, 20 City Blvd. W, Orange, CA 92868.

Los boletos se regalarán conforme vayan siendo solicitados hasta que estos se agoten. Los boletos serán entregados en el vestíbulo de las oficinas del OC Register este lunes 21, martes 22, y miércoles 23; entre las 9 a.m. y las 6 p.m.

No necesita confirmar para poder recibirlos. Necesita venir en persona para poder recibirlos.

Para más información o para saber si hay boletos en existencia, llámenos al 951-368-9330. o mandenos un email a excelsior@scng.com escribiendo BOLETOS GRATIS en el asunto de su correo electrónico.