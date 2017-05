Gisele revela conmoción de Tom Brady de los Patriots

La modelo Gisele Bündchen, esposa de Tom Brady, mostró su preocupación por la salud del quarterback de los Patriots, tras revelar que sufrió una conmoción la temporada pasada.

"Tengo que decir, como esposa, que la NFL, como saben no es el deporte, digamoslo así, de los menos agresivos. Tuvo una conmoción cerebral el año pasado.

"Ha tenido conmociones cerebrales. Creo que no debería hablar de ello. Pero ha sufrido conmociones y no creo que sea lo más saludable para tu cuerpo. Ese tipo de agresiones todo el rato, no puede ser saludable. Y yo quiero que él (Tom) esté sano para hacer muchas cosas divertidas", dijo Gisele en el programa "CBS This Morning".

Los Patriots no informaron la temporada pasada de una conmoción de Brady, quien los llevó al título del Super Bowl, tras imponerse a los Falcons de Atlanta.

Brady y Nueva Inglaterra vendrán el 19 de noviembre al Estadio Azteca para enfrentar a los Raiders.