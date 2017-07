Ricardo Osorio recibe ruda 'bienvenida' en México

CIUDAD DE MÉXICO- A Juan Carlos Osorio le llovió sobre mojado en su vuelta al País.

Mentadas de madre, recomendaciones para volver a su país, y sobre todo, quejas por las rotaciones, fueron las consignas que tuvo que soportar el estratega tras la eliminación de México en la Copa Oro ante una afición enojada por los recientes resultados del Tri.

Un grupo de 9 personas, entre ellos varios niños, le hicieron marca personal al colombiano, quien salió del aeropuerto capitalino por una puerta alterna. Osorio con una polo verde y su mochila colocada en el abdomen, se limitó a bajar la cabeza, soportar empujones y cuanta lindura salió hacia su persona.

Fueron escasos 40 metros los que tuvo que recorrer el entrenador, distancia que se camina en 10 segundos, pero que ayer fue un auténtico calvario para El "Profesor", quien necesitó de 5 minutos para encontrar salida.

"Regrésate a tu país, cabrón. Vete a entrenar a otro lado Osorio", gritó Rodrigo Rojas, de 28 años de edad, quien portaba una playera con la leyenda: '#FueraOsorio, Yo soy Tri" y quien ya había planeado los gritos sobre Osorio un día antes junto al resto de su familia.

Mientras Osorio atraía la atención de una mayoría que buscaba respuestas, sus jugadores, alistaron la huida, unos más temprano que otros, como Rodolfo Pizarro, quien en su arribo al aeropuerto de Guadalajara mostró su descontento por la participación del equipo mexicano.

"Creo que todos somos culpables, tanto ellos (cuerpo técnico) como nosotros; creo que más nosotros, porque somos los que jugamos, pero la responsabilidad es de todos", comentó Pizarro.

Ante los recientes resultados, Jair Pereira ve como descabellado un posible cambio de entrenador a un año de que arranque el Mundial de Rusia 2018.

"No está en nuestras manos el decidir esas cosas, por eso a veces no nos gusta meternos, pero algo que he aprendido es que a veces respetar procesos le viene bien siempre a un equipo", opinó el zaguero.

Con información de Ramón Estrada