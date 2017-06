Lucero: Ni excluida ni afectada por ninguna televisora

CIUDAD DE MÉXICO.- El supuesto veto que Televisa le impuso a Lucero, cuando aceptó participar en el programa de Telemundo Soy el Artista, no lo ve como un obstáculo, sino como una oportunidad para salir de su zona de confort.

"Para mí el haber estado alejada de la empresa o no recibir un apoyo a mis proyectos o una publicidad o promoción de mis cosas, podría resultar diferente, pero creo que personalmente no me afectó.

"Me llevó a otros caminos que se abrieron de una manera maravillosa, como es el caso de Brasil (donde graba actualmente una telenovela). Si yo hubiera estado apegada a una sola empresa no se hubiera dado una oportunidad", aseguró Lucero en entrevista.

La cantante apareció en diversas emisiones de Televisa, después de tres años de ausencia, y lo hizo sin ningún tipo de rencor.

"No me siento afectada, no sentí que me dañara en imagen o carrera. Probablemente faltaron unas cosas o sobraron otras, eso nunca lo vamos a saber porque el hubiera no existe.

"No me sentí ni excluida o afectada, dolida ni sentida, porque sé que todo lo que sucede es perfecto para mí y para todos. La vida te prepara el camino perfecto y tú lo trabajas también", agregó.

Aunque ha dejado claro que nunca tuvo un contrato de exclusividad con la televisora, para la intérprete de "Veleta" retomar su relación con la empresa representa un ejemplo de la apertura que debe haber en México.

"Es muy difícil atarte a una sola empresa, sobre todo hoy cuando hay tantas oportunidades de exposición. ¡Qué padre que todos entendamos que no somos posesión de nadie.

"Puede haber un cariño, un trabajo de mucho tiempo, una costumbre o una zona de confort, pero me gusta poder hacer un proyecto con SBT en Brasil, uno con Telemundo si es que me gusta, uno con Univisión, con Televisa. No cerrarme a pensar que solamente puedo estar en un solo lugar".

Fue su participación como jueza en el reality show de Univisión La Reina de la Canción, la que propició la invitación para que regresara a la televisora mexicana.

Adelantó que está en pláticas para ser coach en la nueva temporada de La Voz Kids y que le gustaría cantar en la próxima edición del Teletón, que condujo años atrás.

Sin embargo, su principal interés en este momento no es ni la conducción ni la actuación, sino promover su música y su más reciente disco Enamorada con Banda.

"Hay varios proyectos que me están ofreciendo. Siempre tengo apertura a todo lo que, podrá sonar autosuficiente, me convenga y me guste como artista, cantante y actriz.

"Yo sería feliz de ir a cantar, de llevar mi música al Teletón, porque en este momento es a lo que estoy más avocada", dijo la protagonista de Por Ella Soy Eva.