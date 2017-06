Hispanos reciben con frecuencia tratamientos médicos ineficaces

Los pacientes de minorías se enfrentan a un doble golpe: no sólo son más propensos a omitir tratamientos médicos eficaces comparado con los pacientes blancos no hispanos, también suelen recibir una abundancia de servicios ineficaces, revela un nuevo análisis.

El estudio, publicado en la edición de junio de la revista Health Affairs, examinó 11 servicios médicos identificados como de "bajo valor" por la iniciativa Choosing Wisely (Elegir sabiamente) de la Fundación ABIM. Este programa identifica pruebas médicas y tratamientos que se usan en exceso o que son innecesarios, en un esfuerzo por reducir el gasto inútil y evitar riesgos prevenibles en el sistema de salud.

Se sabe que el acceso a la atención es una brecha del sistema de salud en el país. Lo que hasta ahora no se había observado en detalle es el abuso de servicios ineficaces o innecesarios, lo que en la jerga médica se conoce como servicios de “bajo valor”, indica el estudio.

Los investigadores analizaron los datos administrativos de beneficiarios del programa tradicional del Medicare de 65 años o más, entre 2006 y 2011 en tres grupos: hispanos, blancos no hispanos, y negros no hispanos.

Los beneficiarios hispanos y negros no hispanos recibieron significativamente muchos de los servicios de bajo valor que estudiaron los investigadores. De hecho, bastante más que los blancos no hispanos. Por ejemplo, durante los años analizados, el 12,8% de los pacientes hispanos con demencia avanzada recibieron alimentación a través de tubos, en comparación con sólo el 4,6% de los pacientes blancos no hispanos. Del mismo modo, al 20,5% de los pacientes hispanos se les hizo pruebas cardíacas antes de una operación de cataratas, comparado con 14,9% en pacientes blancos no hispanos. A los negros no hispanos se les hicieron pruebas cardíacas en el 17,3% de los casos.

En el período analizado, los hispanos y los negros no hispanos también recibieron otros servicios ineficaces, incluyendo antisicóticos para aquellos con demencia, exámenes radiológicos para próstata agrandada y pruebas de densidad ósea.

Un grupo importante de investigaciones ha mostrado que las minorías en el país reciben menos servicios médicos considerados efectivos, como la vacuna contra la gripe, o recetas de aspirina luego de un ataque cardíaco, destacó William Schpero, graduado de medicina en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, quien lideró el análisis. Schpero agregó que la disparidad se atribuye típicamente a problemas de acceso al sistema de atención de salud.

Sin embargo, ir al doctor con frecuencia no es garantía de mejor cuidado, sugirió el estudio. Los investigadores hallaron que, en muchos servicios, un mayor uso del sistema de atención a menudo estuvo asociado con tasas significativamente más altas de atención pobre.

“Nuestros hallazgos muestran que mejorar el acceso es una parte necesaria de la solución, pero no es suficiente”, observó Schpero. “Mejorar la calidad también es importante”.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.