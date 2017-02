¿Puede mi hijo ciudadano hacer una petición a Inmigración por mí?

Hola lectores. Esta pregunta es la que más escucho todos los días. En colaboración con el Consulado de México, yo visito escuelas locales, colegios y universidades con el propósito de informar e ayudar a los padres de hijos ciudadanos americanos entender las leyes de inmigración. Pero, aunque muchos de ustedes vayan a estar decepcionados, yo quiero que ustedes tengan la información correcta, para que hace puedan planificar mejormente su futuro. Un ciudadano americano al cumplir los 21 años de edad tiene el beneficio de poder pedir a sus padres por medio de una petición familiar que sí será aprobada. Esta es la primera fase del proceso, y la siguiente pregunta explicare que sigue después de la aprobación de la petición familiar.

Si usted ha permanecido en los Estados Unidos con estatus irregular por más de un año, usted tiene una prohibición que le prohíbe solicitar una residencia adentro de los Estados Unidos. Hay tres opciones que le permite obviar esa prohibición.

Si usted es el beneficiario de una petición hecha por un familiar antes de abril 30, 2001, ¡buenas noticias! Usted puede pagar una multa de $1,000, la cual se le llama la 245i y puede solicitar su ajuste migratorio adentro del país. Puede que hallan otros requisitos pero este caso podría tener un final feliz. De todos formas debemos de asegurarnos que los solicitantes no tengan el problema de la doble entrada ilegal al país o delitos mayores.

Si no entro al país con permiso y no tiene un caso 245i, nosotros vemos si tiene otros parientes que le podrían ayudar para poder pasar por alto la prohibición. En esta situación la solicitud de su hijo puede ser hecha pero usted necesita un perdón por su estadía irregular en el país. El perdón solo puede ser hecho mediante esposos o padres residentes o ciudadanos. Este proceso requiere que salga del país a una cita, pero usted sale si su perdón es aprobado no antes. Este proceso funciona media vez sea hecho correctamente.

¡Recuerde de solamente buscar la asesoría de abogados de inmigración con experiencia! ¡Notarios y consultores de inmigración no le pueden asesorar en estos procesos!

* Esta columna semanal es solo para propósitos informativos y no puede ser tomada como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Busque la asesoría de abogados antes de iniciar cualquier trámite migratoiro.