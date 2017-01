Intimida el nuevo mandato de Trump

En el deporte mexicano también los sueños migran.

Hace siete años, cuando tenía 18, la nadadora olímpica Liliana Ibáñez emprendió un viaje a Estados Unidos para buscar una vida mejor que le permitiera entrar al sistema de la NCAA y poder estudiar y entrenarse al mismo tiempo, algo que no encontró en México.

El país vecino es una opción para muchos deportistas tricolores de entrenarse en el alto rendimiento, pese a la relación de animadversión que se vive con México por la elección de Donald Trump, quien asumió el cargo como Presidente.

"Hasta que mi carrera deportiva termine, yo voy a estar aquí en Estados Unidos o en otra parte del mundo, en donde los entrenamientos sean los adecuados y siempre pueda dar mi máximo potencial y yo pueda desarrollar mi técnica y nado a su máximo, siempre que cuente con el apoyo del Estado Mexicano y de la Conade", comentó Ibáñez vía telefónica desde Texas.

Al momento de arribar, con Barack Obama como Presidente, se encontró con un país incluyente. El dólar se vendía en 10.50 pesos, a diferencia de ahora que la moneda mexicana se estrella y alcanza los 22 pesos.

Liliana nunca ha sufrido discriminación, aunque ahora, con el nuevo Mandatario electo, algunos de sus amigos inmigrantes indocumentados quieren regresarse a México.

"Cuando llegué, encontré un país diferente en cuanto a la relación, nunca había visto esto hasta la elección de Donald Trump, no había visto esta ideología. Mis amigos tienen incógnita, algunos piensan regresar a México con muchas ganas.

"Es algo que me ha impresionado, al menos tres de ellos me lo han comentado. Quieren sentirse libres y no estar pensando en que en cualquier momento los quieren regresar, quieren salir por su propio pie", contó la multimedallista centroamericana, que cuenta con visa de estudiante.

El principal obstáculo al que se enfrentó fue el idioma académico; sin embargo, finalizó sus estudios como licenciada en Planeación Urbana, en la Universidad de Texas A&M. Actualmente, cursa la maestría en Tierra y Propiedad.

"He convivido con mexicanos inmigrantes. De mis mejores amigos, dos o tres son inmigrantes indocumentados y viven como si fueran un texano más. Las diferencias son mínimas, como el seguro social o la licencia de conducir", subrayó la oriunda de Celaya, Guanajuato.

Algunos deportistas mexicanos se han ido del País en algún punto a lo largo de su camino. Lo único que querían era una mejor oportunidad para entrenar, y Estados Unidos les ha dado la posibilidad de cumplir su sueño.

En Texas, Donald Trump consiguió el 52.6 por ciento de los votos electorales sobre 43.4 de la demócrata Hillary Clinton.