Reguetonero Tempo arrestado y puesto en libertad tras presunta ocupación de drogas en auto

San Juan.- El veterano reguetonero puertorriqueño Tempo quedó en libertad, luego de que agentes de la Policía local lo detuvo junto a otros tres hombres por aparentemente poseer marihuana dentro de un automóvil mientras manejaban por una autopista de San Juan.

"Deseo que todos mis seguidores estén tranquilos. No he fallado. Gracias por la confianza que han depositado nuevamente en mí. Como he expresado, me encuentro entregado a mi carrera artística. Por el momento, no daré más declaraciones sobre el asunto", dijo Tempo en un comunicado de prensa.

Según explicaron los representantes de Tempo, antes de su detención, éste compartía en la fiesta de graduación de la Escuela Vocacional Antonio Fernós Isern de San Lorenzo, a la cual le robaron miles de dólares para celebrar su cita culmen del año, por lo que varios artistas se unieron y ofrecieron sus servicios gratuitamente.

Tras cumplir con su compromiso, Tempo y otros tres hombres se dirigían a un estudio de grabación para éste continuar con la producción de su próximo álbum.

Sin embargo, agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan detuvieron el automóvil lujoso -Mercedes Benz negro- en que viajaba David Sánchez Badillo, Tempo, junto a los otros tres hombres, por una violación a la Ley de Tránsito.

No obstante, luego de que los agentes intervinieran con el vehículo, surge que del mismo se expelía un fuerte olor a marihuana.

La Policía entonces contactó a la División Canina, y uno de sus miembros marcó la droga como positivo a sustancias controladas.

El vehículo fue sellado y llevado a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan, para una orden de registro y allanamiento del Tribunal de San Juan.

Sin embargo, las autoridades no encontraron evidencia alguna en el vehículo.

El licenciado Ernie Cabán asumió, inmediatamente, la representanción legal de Tempo, quien permaneció arrestado por algunas horas en un cuartel de Hato Rey (San Juan) por la infracción de tránsito y alegada posesión de sustancias controladas.

"No había motivos fundados para tenerlo aquí", afirmó Cabán.

Esta no fue la primera ocasión en que Tempo es detenido por drogas, pues el 17 de octubre de 2002 junto al fallecido productor Francisco Tomás Muriel, conocido como "Buddha" (1973-2007), fue acusado de delitos relacionados con narcotráfico, después de que se les decomisara un cargamento de 30 kilos de heroína.

En junio de 2004 Tempo fue declarado culpable y condenado por distribución de heroína, cocaína, marihuana, crack y posesión ilegal de armas.

Sus abogados lograron reducir la pena impuesta en 2004, que se fijó inicialmente en 24 años de prisión.

"Buddha", quien murió el 31 de enero de 2007 por complicaciones respiratorias, fue exonerado en julio de 2004 de los cargos que se le imputaban y puesto en libertad.

Tempo regresó a su isla natal el 11 de agosto de 2013 para acabar sus últimos seis meses de condena en un hogar de adaptación social después de cumplir una sentencia de más de 11 años por narcotráfico.

Cabán informó que a Tempo le restan siete años por extinguir de una probatoria federal por el caso de narcotráfico, pero que ha cumplido con todas las condiciones establecidas.

El oficial de probatoria de Tempo y agentes del FBI tomaron jurisdicción del caso de hoy, inspeccionaron el auto y no encontraron alguna evidencia en su interior.

El fiscal Emmanuel Santiago evaluó el caso y firmó el relevo de responsabilidad quedando Tempo en libertad.