Veteranos desamparados recibieron servicios básicos

La vida de muchos veteranos que ofrendaron su mayor sacrificio por Estados Unidos, en desplazamientos a distintas guerras a lo largo de sus mejores años de juventud, pudo recibir servicios básicos de comida, duchas, corte de pelo, revisión de la presión sanguínea y ropa usada de manera gratuita.

La organización sin fines de lucro OneOC, fundada en 1958 como la Oficina de Voluntarismo de Newport, que más tarde se convirtió en el Centro de Voluntarios del Condado de Orange, en combinación con autoridades municipales de Santa Ana y diversas organizaciones que sirven a los veteranos presentaron “Stand Up for Veterans” (“De Pie con los Veteranos”) ofrecieron ayuda inmediata a sus camaradas.

El programa "Stand UP for Veterans", originalmente inspirado “Stand Down”, término militar y en tiempos de guerra, donde los soldados de combate agotados requieren breves períodos para descansar y recuperarse son retirados del campo de combate a un lugar de relativa seguridad.

A los veteranos reunidos se les dio una oportunidad para lograr un breve descanso de vivir en las calles y acceder de inmediato a los servicios necesarios como botiquín de cuidado de la higiene, asesoría médica y legal e información sobre beneficios para veteranos, y servicios de empleo, en un ambiente seguro y de apoyo.

“Queremos apoyar a nuestros veteranos que se han dado a sí mismos para proteger las libertades que todos nosotros disfrutamos", dijo el concejal Juan Villegas. “Todos compartimos el compromiso de asegurar que nuestros veteranos reciban los servicios y programas a que tienen derecho”.

RESCATADO DE LA INDIGENCIA

“Yo vine por ropa”, dijo Joque Jones, un ex infante de la armada estadounidense. “Hace tres años no tenía ni siquiera donde vivir”.

Jones, de 57 años de edad y originario de Detroit, declaró que, aunque no fue a la Guerra de Vietnam (Nov 1, 1955 – Abril 30, 1975) se enroló en el Ejército de Estados Unidos porque sintió el deber y llamado a defender la patria de cualquier enemigo.

El hombre afroamericano volvió del servicio en 1979, pero se encontró con la realidad que no tenía trabajo ni un lugar donde vivir.

“Los Voluntarios de América me encontraron en el sótano de una iglesia en Fullerton y me ayudaron con el arrendamiento de un apartamento”, narró a Excélsior. “Desde hace dos años ya no vivo más en las calles”.

Cálculos extraoficiales señalan que al menos unos 575 veteranos viven y pernoctan en las calles del Centro Cívico de Santa Ana, en “El Patio”, que antes era la terminal de autobuses, y en otras ciudades como Anaheim, Fullerton, Garden Grove y en refugios para personas sin hogar.

Sin embargo, el añejo problema de la vivienda para los veteranos sin hogar no ha sido resuelto de manera permanente.

“Desde que yo llegué nos hemos movido rápido para trabajar con nuestros socios del condado”, dijo el supervisor del Distrito 1, Andrew Do. “Antes no se había hecho nada”.

UNA VIVIENDA DECENTE

En efecto, aparte de haber transportado a los indigentes, -incluyendo a los veteranos- del ex tristemente célebre “Paseo del Honor”, en el Centro Cívico de Santa Ana hacia “El Patio” (“The Courtyard”), los veteranos recibieron en febrero pasado un hogar, gracias al proyecto que transformó grandes contenedores de envíos marítimos en viviendas.

Un promedio de 300 personas viven ya en Potter’s Lane, un edificio de apartamentos del condado de Orange construido con contenedores reciclados.

El proyecto costó 6.3 millones de dólares y representó la primera vivienda multifamiliar de California, creada a partir de contenedores marítimos, dijo Donna Gallup, presidenta y directora ejecutiva de American Family Housing.

“Yo estoy comprometido a servir a aquellos que sirvieron a nuestro país”, comentó Johnny Piña, un veterano de la Guerra de Vietnam, nacido en La barca, Jalisco. “Yo ya estaba listo para ir la guerra, pero se acabó”.

Piña, con 59 años a cuestas, colabora ahora con la organización Team Amvets (Equipo de Veteranos Americanos), donde, a través del programa “Bienvenidos a Casa” dotan de muebles, electrodomésticos y ropa a los veteranos que lo necesitan, gracias a apoyo caritativo y donaciones.