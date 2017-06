Crímenes de odio en aumento en Orange County

Los crímenes de odio en el condado pasaron de 44 en 2015 a 50 en 2016, y los incidentes de odio aumentaron de 43 en 2015 a 72 en 2016, según el Informe de Delito de Odio 2016 compilado por la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Orange.

Aunque los afroamericanos (14 por ciento) y los miembros de la comunidad LGBT (10 por ciento) eran los principales objetivos de los crímenes de odio, la mayoría de los incidentes de odio involucraron a los musulmanes (35 por ciento) y latinos (18 por ciento).

El informe muestra que los incidentes de odio involucraron principalmente el acoso y ocurrieron con mayor frecuencia en áreas públicas y escuelas.

Un crimen de odio es un acto criminal dirigido a alguien debido a su raza, religión, origen étnico, orientación sexual ú origen. Un incidente de odio implica comportamiento (no criminal) que está motivado por tales factores. Normalmente, los incidentes de odio están protegidos por el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de Expresión.

Ejemplos de incidentes de odio en el informe de 2016 incluyen un jardinero latino que fue acosado por el vecino de su cliente y le dijo que regresara a su país; una organización de la comunidad musulmana que recibió amenazantes llamadas telefónicas con lenguaje xenófobo e islamofóbico; y una mujer hindú que fue acosada con comentarios despectivos acerca de su raza y color de piel mientras recogía a su hija de la escuela.

Las muestras de los crímenes de odio incluyen a una mujer musulmana cuya bufanda en la cabeza fue arrancada y sus ojos rociados con aerosol de pimienta; un hombre latino que fue golpeado en la cara después de que su atacante lanzó epítetos raciales; y un adolescente afroamericano cuya casa fue vandalizada por compañeros estudiantes que rompieron una sandía en su porche.

Las cifras en bruto pueden no parecer una causa de alarma, pero "arrojan un punto de mira sobre lo que está sucediendo en el condado de Orange", dijo el Comisario Rabino Richard Steinberg.

"Este informe no cuenta toda la historia porque muchos crímenes de odio e incidentes no se reportan", dijo.

"Pero en lo que a mí respecta, un incidente es demasiado. No debemos tolerar nada de eso y debemos luchar contra él, y ese es el propósito de este informe ".

El informe de 2016 también es indicativo de un cambio cuando se trata de crímenes e incidentes de odio, dijo Rusty Kennedy, director general del Consejo de Relaciones Humanas del Condado de Orange, que se asocia con la comisión para publicar el informe.

"Hemos estado experimentando disminuciones en los crímenes de odio en los últimos años", dijo. "Así que este es un paso en la dirección equivocada".