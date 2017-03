25 años de servicio

En momentos de celebraciones, el obispo Gerald Barnes reflexiona a tiempo como líder espiritual de su rebaño

El obispo Gerald R. Barnes llegó a la zona interior hace más de dos décadas sin tener un conocimiento real de la región ni la experiencia de supervisar una diócesis.

Tenía 46 años y acababa de terminar 17 años como sacerdote en San Antonio.

El aprendizaje, dijo, era el mayor desafío en aquel entonces.

Y dos décadas más tarde - como él pastorea una diócesis que ha crecido a más de 1 millón de miembros - sigue siendo.

"Sigues descubriendo o descubriendo las necesidades de la gente", dijo Barnes, de 71 años.

El obispo celebra su vigésimo quinto año de liderazgo en la diócesis de San Bernardino, que incluye los condados de Riverside y San Bernardino. Ningún obispo católico en los Estados Unidos ha llevado a una diócesis más tiempo que Barnes, dijeron funcionarios de la diócesis.

"Estoy en un lugar que conozco el área, y conozco a mucha gente, y sé el trabajo, pero todavía, '¿Cómo puedo hacerlo para llegar a más gente, hacerlo mejor? Así que el desafío sigue aprendiendo ".

Fue ordenado obispo el 18 de marzo de 1992 y sirvió como primer obispo auxiliar de la institución. Fue promovido cuatro años más tarde, convirtiéndose en el segundo obispo de la Diócesis de San Bernardino.

Fue ordenado obispo el 18 de marzo de 1992 y sirvió como primer obispo auxiliar de la institución. Fue promovido cuatro años más tarde, convirtiéndose en el segundo obispo de la Diócesis de San Bernardino.

"Vine a un lugar que no conocía. Tuve que aprender todo ", dijo Barnes, que fue criado en el área de Boyle Heights en Los Ángeles.

En dos décadas, Barnes ha liderado a través de tragedias y hitos, que van desde un escándalo del abuso sexual del clero hasta la creciente diversidad de los católicos del interior.

Se ha centrado en los de la periferia de la sociedad y sus familias. Esta ha sido la llamada del Papa Francisco y algo que Barnes dijo que él siempre ha identificado con.

Consuelo a los inmigrantes

A lo largo de los años, Barnes ha empujado a la iglesia a aceptar la reforma migratoria. La forma en que lo ve, la iglesia ha sido un campeón de los inmigrantes desde el principio. Ha estado allí para los italianos, irlandeses, japoneses y chinos.

La cuestión de cómo consolar ilegalmente a los inmigrantes ha sido una cuestión constante, incluyendo ahora, ya que muchos temen la deportación bajo la presidencia de Donald Trump.

"Esta es una pregunta que he tenido que vivir durante toda mi vida", dijo Barnes.

"No es nuevo, pero es el momento en que estamos viviendo ... Me rompe el corazón. Lo que me rompe el corazón es que algunos de nosotros, algunas personas parecen no tener compasión por lo que el otro está pasando ", dijo.

Barnes se preocupa de que algunas personas no se preocupan cuando las familias son deportadas y separadas. La zona del interior alberga cerca de 250.000 inmigrantes ilegales, pero la diócesis no ha decidido si debe declararse oficialmente como una institución del santuario.

Barnes dijo que lo está investigando, mientras las autoridades de la diócesis investigan lo que significaría para el clero el hecho de convertirse en una diócesis de santuario.

Por ahora, Barnes dijo que la diócesis está organizando foros para enseñar a los inmigrantes sobre sus derechos constitucionales.

Barnes ha apoyado a la comunidad gay a través de los ministerios de la diócesis, aunque ha rechazado el matrimonio homosexual.

Señaló una comisión que tiene como objetivo apoyar a los miembros de la iglesia que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. La comisión ha existido por casi dos décadas, dijo, y proporciona apoyo a los miembros de la familia y para las personas LGBT.

El comité debe "ayudarnos a entender cómo ser más inclusivos, cómo alcanzar", dijo. "No está destinado a llevar ningún tipo de agenda. Aparte de, somos la familia. Somos uno."

Más doloroso

Barnes lideró la diócesis durante el escándalo de abusos sexuales de clérigos que golpeó a la Iglesia Católica Romana en 2002. Se descubrió que los líderes de la Iglesia habían protegido a sacerdotes abusivos sexualmente y habían transferido abusadores entre diócesis sin avisar a las nuevas parroquias.

En el epicentro de la crisis fue el Rev. Paul Shanley, un sacerdote de San Bernardino una vez seguido por décadas de quejas de mala conducta sexual. Fue trasladado en 1990 de Massachusetts a la Iglesia Católica St. Anne en San Bernardino.

Barnes dio a las autoridades las quejas no publicadas anteriormente de abuso sexual hechas durante cinco décadas.

Ordenó a todos los sacerdotes, obreros y voluntarios de su diócesis que se tomaran las huellas dactilares. Él estableció una línea telefónica directa para denunciar el abuso por parte del clero y asignó una monja para ayudar a las víctimas de abuso sexual, dirigiéndolos a la asesoría y otros servicios sociales.

"Ese fue el momento más doloroso y sigue siendo doloroso debido a las cicatrices que hay", recordó.

Trascendiendo el "tokenismo"

La Diócesis de San Bernardino se ha ganado una reputación nacional por ser especialmente acogedora de la diversidad.

Barnes, que habla español, es de ascendencia principalmente mexicana y ha encabezado comités y subcomités de iglesias nacionales sobre asuntos multiculturales, de inmigración y latinos.

La misa en el interior se celebra en más de 10 idiomas, incluyendo inglés, español, tongano, coreano, igbo e indonesio. Los sacerdotes han sido blancos, asiáticos e isleños del Pacífico, latinos y negros.

Barnes dijo que el abrazo de la diócesis a la diversidad va más allá de lo que él describió como "tokenismo", lo que significa que va más allá de hacer un esfuerzo simbólico hacia la promoción de la diversidad.

Cuando tomó el liderazgo aquí, Barnes notó que no había muchos asiáticos tomando decisiones.

"Así que empecé a acercarme a diferentes personas para estar ahí", dijo Barnes. "Para que pudiéramos escuchar su punto de vista (y) para que otros pudieran reconocer que estos otros grupos de personas también forman parte de nuestra iglesia".

Y se refirió a la misa celebrada a principios de este mes para celebrar su 25 º año como prueba.

La misa debía reflejar el perfil multicultural de la iglesia católica en el interior, que incluía baile litúrgico y lecturas bíblicas en diferentes idiomas.

"Alguien desde el exterior diría que fue una celebración multicultural ... No lo fue. Fue una celebración de la iglesia ", dijo.